За інформацією Держприкордонної служби України, перехоплення ворожого дрону з цінною інформацією дозволило українським прикордонникам атакувати за допомогою БпЛА ворожий пункт пропуску “Шебекіно” у Бєлгородській області.

Який ворожий оператор дрону через власну помилку “злив” українським військовим цінну інформацію про КПП “Шебекіно”

Зазначається, що бійці підрозділу ДПСУ "Сталевий кордон” перехопили на Харківщині дрон окупаційної армії РФ, який містив флешку із відеозаписами з розташуванням ворожих сил у будівлях російського пункту пропуску "Шебекіно".

Через брак професіоналізму, оператор цього БПЛА зафільмував власні стартові позиції, - пояснюють у ДПСУ. Поширити

Зазначається, що українськими прикордонниками було вивчено карту пам’яті, на якій були подробиці розташування військових окупаційної армії РФ у будівлях російського КПП "Шебекіно".

За словами прикордонника із позивним "Тунгус", російські воєнні злочинці зробили справжній подарунок українським прикордонникам, зливши розташування власних позицій, по яких невдовзі добряче прилетіло.

Як українським військовим вдалось перехопити ворожий дрон із цінною інформацією

Військовий зазначив, що під час бойового чергування з побратимом з позивним "Мальборо" в районі населеного пункту Плетенівка на Харківщині виявили БпЛА російських окупантів.

Близько 6 хвилин прикордонники намагались впоратись із ворожим дроном і змогли приземлити його.

На флешці були досить цікаві відео, зняті ворогом, як дрон повертався до своєї льотної позиції, звідки вони вилітають і виконують свої бойові завдання, - пояснює “Тунгус”. Поширити

За його словами, було багато позицій, які раніше наші прикордонники не могли побачити, зокрема, було видно де є скупчення техніки, людей на пункті пропуску.

Він зазначив, що саме звідти вівся обстріл українських позицій.

Прикордонник також підкреслив, що мала місце помилка російського пілота - він не виконав основного правила, бо почав знімати на своїх позиціях.

За його словами, було відразу ухвалено рішення - знешкодити місце, звідки дрони вилітали.