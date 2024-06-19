По информации Госпогранслужбы Украины, перехват вражеского дрона с ценной информацией позволил украинским пограничникам атаковать с помощью БПЛА вражеский пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области.
Главные тезисы
- Перехват вражеского дрона с ценной информацией позволил украинским пограничникам успешно атаковать вражеский пункт пропуска 'Шебекино' в Белгородской области.
- Украинским военным удалось обезвредить позиции оккупационной армии РФ благодаря ценным данным с перехваченного дрона.
- Подробная информация о расположении вражеских сил позволила украинским военным провести успешную атаку и предотвратить дальнейшие нападения на КПП 'Шебекино'.
- Перехват дрона стал свидетельством эффективной работы украинских спецслужб и пограничников в обеспечении национальной безопасности.
- Ошибки оператора дрона и недостаток профессионализма привели к 'сливу' важной информации, позволившей украинским военным предотвратить атаки на КПП 'Шебекино'.
Какой вражеский оператор дрона из-за собственной ошибки "слив" украинским военным ценную информацию о КПП "Шебекино"
Отмечается, что бойцы подразделения ГНСУ "Стальная граница" перехватили на Харьковщине дрон оккупационной армии РФ, содержавший флешку с видеозаписями с расположением вражеских сил в зданиях российского пункта пропуска "Шебекино".
Отмечается, что украинскими пограничниками была изучена карта памяти, на которой находились подробности расположения военных оккупационной армии РФ в зданиях российского КПП "Шебекино".
По словам пограничника с позывным "Тунгус", российские военные преступники сделали настоящий подарок украинским пограничникам, слив местоположение собственных позиций, по которым вскоре изрядно прилетело.
Как украинским военным удалось перехватить вражеский дрон с ценной информацией
Военный отметил, что во время боевого дежурства с собратьем с позывным "Мальборо" в районе населенного пункта Плетеновка Харьковской области обнаружили БПЛА российских оккупантов.
Около 6 минут пограничники пытались справиться с вражеским дроном и смогли приземлить его.
По его словам, было много позиций, которые раньше наши пограничники не могли увидеть, в частности, было видно, где есть скопление техники, людей на пункте пропуска.
Он отметил, что именно оттуда велись обстрелы украинских позиций.
Пограничник также подчеркнул, что произошла ошибка российского пилота — он не выполнил основного правила, потому что начал снимать на своих позициях.
По его словам, было сразу принято решение — обезвредить место, откуда дроны вылетали.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-