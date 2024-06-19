Украина представила новый дрон "Булава". В чем его особенность

Что известно о дрон-камикадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, которая является одной из крупнейших международных оборонных выставок, был продемонстрирован украинский дрон-камикадзе, который имеет экспортное название (английский) Mace, который часто называют аналогом "Ланцета". Это связано как с задачами, которые должен выполнять этот дрон, так и с аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

Сам дрон представлен компанией UAC на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Что касается названия, то в брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское - "Булава".

И согласно опубликованным характеристикам и краткому описанию, Mace имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона – комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую.

При крейсерской скорости в 100 км/ч он может находиться в воздухе более 50 минут, мотор на дроне электрический. Размах крыльев составляет около 1,6 метра, при общей длине дрона около 1,5 метра.

Особенности дрона "Булава"

Среди особенностей дрона указана возможность использования, как в день, так и ночью, машинное зрение с автоматическим обнаружением и автоматическим сопровождением цели, вдобавок высокую устойчивость к РЭБ.

Дрон фиксирует спуфинг, имеет шифрованный канал передачи данных, а также использует MESH-технологию (ретрансляцию), позволяющую реализовать дальность удара более чем на 60 км. Также речь идет и об объединении в единый контур с разведывательными дронами.

Для старта Mace используется катапульта. Кроме возможности поражения выбранной оператором цели также есть возможность удара по координатам.

Таким образом, Mace выглядит более чем развитым и эффективным решением, которое имеет не только высокие характеристики, но и очень важные технологии в своем активе. Потому что кроме таких параметров, как дальность, именно интеграция ночной камеры и алгоритмов машинного зрения делают Mace эффективным.