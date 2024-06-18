ВСУ получат новейший дрон Colibri от Франции
Категория
Мир
Дата публикации

ВСУ получат новейший дрон Colibri от Франции

Colibri
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Источник:  defence-blog.com

Компания KNDS на выставке в Париже представила дроны Colibri, которые вскоре отправятся в Украину в рамках пакета военной помощи.

Главные тезисы

  • Украина получит новый беспилотник Colibri в рамках военной помощи от Франции.
  • Дрон Colibri разработан для усиления оперативных возможностей французских вооруженных сил и имеет универсальное и эффективное решение для боевых сценариев.
  • Беспилотник оснащен управляемым осколочным зарядом, способным уничтожать как статические, так и динамические цели, что обеспечивает высокую летальность.
  • Дрон Colibri экономически эффективный и оперативно активный, имеет размах крыльев 1,1 метра и может подняться на высоту до 6000 метров.
  • Прототипом Colibri служит беспилотник UX11, предназначенный для фотограммметрических целей, обладает впечатляющими техническими характеристиками и компактными размерами.

Во Франции представили новейшие беспилотники Colibri, которые должна получить Украина

Дрон является новейшей разработкой, которая в первую очередь должна усилить оперативные возможности французских вооруженных сил.

Работа над дроном началась относительно недавно — в мае 2022 года. Производители Colibri сосредоточились на интеграции экономически эффективного, оперативно-активного заряда в беспилотную систему, способную обнаруживать и обезвреживать цели в радиусе 5 километров.

Также известно, что беспилотник будет оснащен управляемым осколочным зарядом, обеспечивающим высокую летальность как против статических, так и динамических целей. Эта система предлагает универсальное и эффективное решение для боевых сценариев.

Что известно о дронах Colibri

По данным СМИ, баражерный боеприпас получит 40-мм боеголовка от французского производителя Nexter Arrowtech.

Вероятно, прототипом Colibri стал другой беспилотник — UX11, созданный для фотограммметрических целей. Этот дрон имеет цельнокрылый корпус из полистирола и размах крыльев 1,1 метра. В движение он приводится двухлопастным толкающим винтом, а также электродвигателем, расположенным в задней части крыла.

Масса UX11, вместе с полезной нагрузкой, составляет 1,5 кг, автономность — 80 мин, крейсерская скорость — 54 км/ч. Развертывание такого аппарата занимает всего 5 мин. UX11 может подняться на высоту до 6000 метров.

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