Франция призывает союзников присоединиться к первой миссии в Украине

Тренировочная миссия на территории Украины в составе многонациональной коалиции, которую инициировал французский лидер Эммануэль Макрон, набирает обороты. Париж пытается заручиться поддержкой своих партнеров.

Франция и союзники будут тренировать военных в Украине

Как удалось узнать Welt am Sonntag, еще неделю назад глава французского Генштаба Тьерри Бюркар разослал письма десяткам западных государств, пригласив правительства этих стран принять участие в тренировочной миссии на территории Украины в составе многонациональной коалиции.

Согласно последним данным, речь идет о Штатах, Британии, Польше, Нидерландах, всех странах Балтии, Дании и Швеции.

Французский лидер Эммануэль Макрон и его команда делают все возможное, чтобы организовать обучение на территории Украины под эгидой существующей тренировочной миссии ЕС — EUMAM. Однако для реализации этой цели очень важно изменить мандат миссии.

Это действительно сложно сделать, поскольку не всем союзникам Киева нравится новая идея президента Франции.

Кто выступает против идеи Макрона касательно Украины

К примеру, большинство членов Евросоюза выступают против проведения учений в Украине.

В первую очередь речь идет о Берлине и Риме, которые до сих пор боятся реакции диктатора Путина.

Также решение блокируют пророссийские власти Венгрии, которые продолжают уверять, что Украина никогда не сможет победить РФ на поле боя.

Несмотря на это, с военной точки зрения есть веские основания для того, чтобы тренировать украинских солдат в собственной стране. Тогда подготовка была бы лучше приспособлена к украинским солдатам, а военнослужащим не пришлось бы покидать страну, чтобы пройти курс обучения, — пишет издание. Поделиться

Что также важно понимать, США, являющиеся главным союзником Украины, также не поддерживают идею Макрона.