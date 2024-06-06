Команда Макрона пригрозила России жестким ответом после заявлений об Украине

Официальный Париж не скрывает своего возмущения заявлениями представителя российского посольства Александра Макогонова. Как известно, последний недавно начал утверждать, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для армии РФ.
Главные тезисы
- Франция планирует отправить военных инструкторов в Украину, игнорируя обеспокоенность некоторых партнеров и угрозы Москвы.
- Ожидается, что решение о направлении инструкторов будет объявлено во время визита президента Украины во Францию.
- Франция рассчитывает на поддержку коалиции стран в военной помощи Украине, несмотря на опасения некоторых партнеров по ЕС о возможном конфликте с Россией.
- Договоренности касательно помощи Украине находятся на продвинутой стадии, и следующие шаги могут быть объявлены на следующей неделе.
Россия снова попыталась запугать Францию, однако не удалось
Громкий скандал разгорелся после того, как спикер посольства России в Париже Макогонов публично начал угрожать французским инструкторам, которых вскоре могут отправить в Украину.
На эти громкие угрозы отреагировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.
По его словам, прямо сейчас во французском дипломатическом ведомстве ведутся дискуссии касательно жесткой реакции, с которой должна выступить команда Эммануэля Макрона.
Однако Кристоф Лемуан пока отказывается раскрывать детали.
Макрон планирует отправить военных инструкторов в Украину
Команда французского лидера уже в скором времени может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых партнеров и угрозы Москвы.
По предварительным данным, Эммануэль Макрон планирует объявить свое решение во время визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.
Пока французские власти рассчитывают на то, что смогут сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые из их партнеров по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.
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