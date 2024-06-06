Команда Макрона пригрозила России жестким ответом после заявлений об Украине
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Команда Макрона пригрозила России жестким ответом после заявлений об Украине

Команда Макрона пригрозила России жестким ответом после заявлений об Украине
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Источник:  BFM TV

Официальный Париж не скрывает своего возмущения заявлениями представителя российского посольства Александра Макогонова. Как известно, последний недавно начал утверждать, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для армии РФ.

Главные тезисы

  • Франция планирует отправить военных инструкторов в Украину, игнорируя обеспокоенность некоторых партнеров и угрозы Москвы.
  • Ожидается, что решение о направлении инструкторов будет объявлено во время визита президента Украины во Францию.
  • Франция рассчитывает на поддержку коалиции стран в военной помощи Украине, несмотря на опасения некоторых партнеров по ЕС о возможном конфликте с Россией.
  • Договоренности касательно помощи Украине находятся на продвинутой стадии, и следующие шаги могут быть объявлены на следующей неделе.

Россия снова попыталась запугать Францию, однако не удалось

Громкий скандал разгорелся после того, как спикер посольства России в Париже Макогонов публично начал угрожать французским инструкторам, которых вскоре могут отправить в Украину.

Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать россиян, они, естественно, станут легитимной целью, — заявил российский дипломат.

На эти громкие угрозы отреагировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа, — подчеркнул он.

По его словам, прямо сейчас во французском дипломатическом ведомстве ведутся дискуссии касательно жесткой реакции, с которой должна выступить команда Эммануэля Макрона.

Однако Кристоф Лемуан пока отказывается раскрывать детали.

Макрон планирует отправить военных инструкторов в Украину

Команда французского лидера уже в скором времени может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых партнеров и угрозы Москвы.

По предварительным данным, Эммануэль Макрон планирует объявить свое решение во время визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.

Пока французские власти рассчитывают на то, что смогут сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые из их партнеров по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

Договоренности очень продвинуты, и мы можем ожидать чего-нибудь на следующей неделе, — заявил журналистам один из инсайдеров.

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