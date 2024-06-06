Команда Макрона пригрозила России жестким ответом после заявлений об Украине

Официальный Париж не скрывает своего возмущения заявлениями представителя российского посольства Александра Макогонова. Как известно, последний недавно начал утверждать, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для армии РФ.

Россия снова попыталась запугать Францию, однако не удалось

Громкий скандал разгорелся после того, как спикер посольства России в Париже Макогонов публично начал угрожать французским инструкторам, которых вскоре могут отправить в Украину.

Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать россиян, они, естественно, станут легитимной целью, — заявил российский дипломат. Поделиться

На эти громкие угрозы отреагировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа, — подчеркнул он. Поделиться

По его словам, прямо сейчас во французском дипломатическом ведомстве ведутся дискуссии касательно жесткой реакции, с которой должна выступить команда Эммануэля Макрона.

Однако Кристоф Лемуан пока отказывается раскрывать детали.

Макрон планирует отправить военных инструкторов в Украину

Команда французского лидера уже в скором времени может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых партнеров и угрозы Москвы.

По предварительным данным, Эммануэль Макрон планирует объявить свое решение во время визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского.

Пока французские власти рассчитывают на то, что смогут сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые из их партнеров по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.