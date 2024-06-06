Команда Макрона пригрозила Росії жорсткою відповіддю після заяв щодо України

Офіційний Париж не приховує свого обурення заявами речника російського посольства Александра Макогонова. Як відомо, останній нещодавно почав стверджувати, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для армії РФ.

Росія знову спробувала залякати Францію, однак не вдалося

Гучний скандал розгорівся після того, як речник посольства Росії в Парижі Макогонов публічно почав погрожувати французьким інструкторам, яких незабаром можуть відправити в Україну.

Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися і вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю, — цинічно заявив російський дипломат. Поширити

На ці гучні погрози одраху відреагував заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.

Це обурливі заяви, які не залишаться без відповіді, — наголосив спікер. Поширити

За його словами, просто зараз у французькому дипломатичному відомстві точаться дискусії щодо жорсткої реакції, з якою має виступити команда Еммануеля Макрона.

Однак Крістоф Лемуан поки відмовляється розкривати деталі.

Макрон планує відправити військових інструкторів в Україну

Команда французького лідера уже незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких партнерів та погрози Москви.

За попередніми даними, Еммануель Макрон планує оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Наразі французька влада розраховує на те, що зможе сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним. Поширити

Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня, — заявив журналістам один з інсайдерів.