Франція закликає союзників приєднатись до першої місії в Україні

Тренувальна місія на території України у складі багатонаціональної коаліції, яку ініціював французький лідер Еммануель Макрон, набирає обертів. Наразі Париж намагається заручитися підтримкою своїх партнерів.

Франція та союзники будуть тренувати військових в Україні

Як вдалося дізнатися Welt am Sonntag, ще тиждень тому очільник французького Генштабу Тьєррі Бюркар розіслав листи близько десятку західних держав, запросивши уряди цих країн взяти участь у тренувальній місії на території України у складі багатонаціональної коаліції.

Згідно з останніми даними, йдеться про Штати, Британію, Польщу, Нідерланди, всі країни Балтії, Данію та Швецію.

Наразі французький лідер Еммануель Макрон та його команда роблять все можливе, щоб організувати навчання на території України під егідою існуючої тренувальної місії ЄС — EUMAM. Однак для реалізації цієї мети вкрай важливо змінити мандат місії.

Це справді важко зробити, оскільки не всім союзникам Києва подобається нова ідея президента Франції.

Хто виступає проти ідеї Макрона щодо України

До прикладу, переважна кількість членів Євросоюзу виступають проти проведення навчань в Україні.

Насамперед йдеться про Берлін та Рим, які досі бояться реакції диктатора Путіна.

Також рішення блокує проросійська влада Угорщина, яка продовжує запевняти, що Україна ніколи не зможе перемогти РФ на полі бою.

Попри це, з військової точки зору, є вагомі підстави для того, щоб тренувати українських солдатів у власній країні. Тоді підготовка була б краще пристосована до українських солдатів, а військовослужбовцям не довелося б залишати країну, щоб пройти курс навчання, — пише видання. Поширити

Що також важливо розуміти, США, які є головним союзником України, також не підтримують ідею Макрона.