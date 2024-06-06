Макрон пообіцяв передати Україні військові літаки Mirage 2000
Категорія
Світ
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Макрон пообіцяв передати Україні військові літаки Mirage 2000

Mirage 2000
Джерело:  Le Figaro

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.

Головні тези:

  • Україна отримає військові літаки Mirage 2000 від Франції у рамках військової допомоги.
  • Програма передбачає не лише передачу літаків, але й навчання українських пілотів.
  • Передача озброєння сприятиме підвищенню обороноздатності та захисту України.
  • Макрон також надає дозвіл на використання французької зброї на території Росії.
  • Літак Mirage 2000 є сучасним багатоцільовим винищувачем, який відомий своєю ефективністю та застосуванням у декількох країнах світу.

Франція передасть Україні військові літаки Mirage 2000

ЗСУ підсиляться французькими літаками.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Макрон додав, що 7 червня під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Це французькі бойові літаки, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір.

За його словами, вже завтра стартує програма підготовки пілотів, щоб вони були готові до кінця року.

Про яку кількість літаків йде мова, Макрон не сказав.

Також президент Франції пропонує навчити 4,5 тис українських солдатів та спорядити їх.

Макрон також підтвердив, що надав дозвіл Україні застосовувати французьку зброю по цілях на території Росії.

Що відомо про літак Mirage 2000

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року.

Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці 20 — на початку 21 століття. Складається на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Про передачу літаків Mirage для України писали журналісти торік, проте представники Повітряних сил відкидали цю ідею і говорили, що сфокусовані на поставках F-16.

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