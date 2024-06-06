Макрон пообіцяв передати Україні військові літаки Mirage 2000

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.

Франція передасть Україні військові літаки Mirage 2000

ЗСУ підсиляться французькими літаками.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації. Еммануель Макрон Президент Франції

Макрон додав, що 7 червня під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Це французькі бойові літаки, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір. Поширити

За його словами, вже завтра стартує програма підготовки пілотів, щоб вони були готові до кінця року.

Про яку кількість літаків йде мова, Макрон не сказав.

Також президент Франції пропонує навчити 4,5 тис українських солдатів та спорядити їх.

Макрон також підтвердив, що надав дозвіл Україні застосовувати французьку зброю по цілях на території Росії.

Що відомо про літак Mirage 2000

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault Aviation. На озброєнні з 1984 року.

Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці 20 — на початку 21 століття. Складається на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Поширити

Про передачу літаків Mirage для України писали журналісти торік, проте представники Повітряних сил відкидали цю ідею і говорили, що сфокусовані на поставках F-16.