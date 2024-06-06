Макрон пообещал передать Украине военные самолеты Mirage 2000
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон пообещал передать Украине военные самолеты Mirage 2000

Mirage 2000
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Источник:  Le Figaro

Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.

Главные тезисы

  • Украина получит военные самолеты Mirage 2000 от Франции в рамках военной помощи, что повысит ее обороноспособность.
  • Программа от Франции также включает обучение украинских пилотов, чтобы они могли активно использовать истребители.
  • Макрон разрешил использование французского оружия на территории России, продемонстрировав поддержку Украине в конфликте.
  • Mirage 2000 является современным многоцелевым истребителем с высокой эффективностью, который будет значительным усилением для украинских ВС.
  • Это событие стало новым этапом в сотрудничестве между Францией и Украиной, признаком поддержки и помощи в обеспечении безопасности страны.

Франция передаст Украине военные самолеты Mirage 2000

ВСУ усилятся французскими самолетами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Макрон добавил, что 7 июня во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он намерен начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.

Это французские боевые самолеты, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство.

По его словам, уже завтра стартует программа подготовки пилотов, чтобы они были готовы к концу года.

О каком количестве самолетов идет речь, Макрон не сказал.

Также президент Франции предлагает обучить 4,5 тысячи украинских солдат и снарядить их.

Макрон также подтвердил, что разрешил Украине применять французское оружие по целям на территории России.

Что известно о самолете Mirage 2000

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении с 1984 года.

Основной боевой самолет ВВС Франции в конце 20 — начале 21 века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

О передаче самолетов Mirage для Украины писали журналисты в прошлом году, однако представители Воздушных сил исключали эту идею и говорили, что сфокусированы на поставках F-16.

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