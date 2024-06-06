Макрон пообещал передать Украине военные самолеты Mirage 2000

Украина получит от Франции боевые самолеты в рамках военной помощи. Также будет предусмотрена программа подготовки пилотов.
Главные тезисы
- Украина получит военные самолеты Mirage 2000 от Франции в рамках военной помощи, что повысит ее обороноспособность.
- Программа от Франции также включает обучение украинских пилотов, чтобы они могли активно использовать истребители.
- Макрон разрешил использование французского оружия на территории России, продемонстрировав поддержку Украине в конфликте.
- Mirage 2000 является современным многоцелевым истребителем с высокой эффективностью, который будет значительным усилением для украинских ВС.
- Это событие стало новым этапом в сотрудничестве между Францией и Украиной, признаком поддержки и помощи в обеспечении безопасности страны.
Франция передаст Украине военные самолеты Mirage 2000
ВСУ усилятся французскими самолетами.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.
Макрон добавил, что 7 июня во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он намерен начать новое сотрудничество.
Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.
По его словам, уже завтра стартует программа подготовки пилотов, чтобы они были готовы к концу года.
О каком количестве самолетов идет речь, Макрон не сказал.
Также президент Франции предлагает обучить 4,5 тысячи украинских солдат и снарядить их.
Макрон также подтвердил, что разрешил Украине применять французское оружие по целям на территории России.
Что известно о самолете Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении с 1984 года.
О передаче самолетов Mirage для Украины писали журналисты в прошлом году, однако представители Воздушных сил исключали эту идею и говорили, что сфокусированы на поставках F-16.
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