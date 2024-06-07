Що відомо про результати зустрічі Зеленського з Макроном

Зазначається, що лідери обох країн під час зустрічі підписали угоду щодо допомоги Україні у відновленні зруйнованої злочинною армією РФ критичної інфраструктури.

Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам, - зазначив Еммануель Макрон. Поширити

Крім того лідер Франції підкреслив, що його країна розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

Що відомо про зусилля Франції з військової допомоги Україні

Еммануель Макрон зазначив, що Франція прагне створити із партнерами коаліцію з відправки військових інструкторів до України.

Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід, - підкреслив президент Франції. Поширити

Він додав, що Франція не прагне до ескалації з Росією, однак хоче допомогти Україні.

Макрон зазначив, що не вважає ескалацію проведення навчань українських військових на території України.

Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими "червоними лініями". Третє - ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію, і вже багато наших партнерів дали згоду, - наголошує французький лідер. Поширити

Він уточнив, що з поваги до партнерів не може зараз сказати, що Франція буде це робити.

При цьому вони знають, що Франція буде не одна і буде використовувати наступні дні, щоб організувати широку коаліцію, щоб відповісти на запити України в тих самих рамках, про які Макрон говорив.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу Франції з відправки західних військових інструкторів до України.

Я хочу, щоб була чітко сформульована наша позиція. Ми підтримуємо ініціативу президента Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. І до речі, це просто скорочує шлях до навчання. У чому сюрприз? Країни НАТО навчали наших солдатів на своїх територіях, але це коротший шлях. Тому я вдячний за цю ініціативу, - наголосив український лідер. Поширити

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре заявив, що планує здійснили візит в Україну та підтвердив участь у Саміті миру в Швейцарії.

Окрім цього Макрон анонсував початок навчань українських пілотів на французьких винищувачах Mirage 2000 вже протягом найближчих днів.

Глава французької держави наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.