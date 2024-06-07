Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі.
Головні тези:
- Під час зустрічі лідерів обговорили підписання угоди на 200 мільйонів євро для відновлення критичної інфраструктури України.
- Франція розширює мандат свого агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні та відправляє 20 експертів до ключових міністерств для надання допомоги.
- У планах - створення коаліції для відправки військових інструкторів до України, щоб підтримати мобілізацію та навчання українських військових.
- Зеленський підтримав ініціативу Макрона з відправки західних військових інструкторів до України для ефективнішого навчання українських солдатів.
- Макрон також планує відвідати Україну та взяти участь у Саміті миру, анонсував навчання українських пілотів на французьких винищувачах Mirage 2000.
Що відомо про результати зустрічі Зеленського з Макроном
Зазначається, що лідери обох країн під час зустрічі підписали угоду щодо допомоги Україні у відновленні зруйнованої злочинною армією РФ критичної інфраструктури.
Крім того лідер Франції підкреслив, що його країна розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.
Що відомо про зусилля Франції з військової допомоги Україні
Еммануель Макрон зазначив, що Франція прагне створити із партнерами коаліцію з відправки військових інструкторів до України.
Він додав, що Франція не прагне до ескалації з Росією, однак хоче допомогти Україні.
Макрон зазначив, що не вважає ескалацію проведення навчань українських військових на території України.
Він уточнив, що з поваги до партнерів не може зараз сказати, що Франція буде це робити.
При цьому вони знають, що Франція буде не одна і буде використовувати наступні дні, щоб організувати широку коаліцію, щоб відповісти на запити України в тих самих рамках, про які Макрон говорив.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу Франції з відправки західних військових інструкторів до України.
Президент Франції Еммануель Макрон вкотре заявив, що планує здійснили візит в Україну та підтвердив участь у Саміті миру в Швейцарії.
Окрім цього Макрон анонсував початок навчань українських пілотів на французьких винищувачах Mirage 2000 вже протягом найближчих днів.
Глава французької держави наголосив, що не розкриватиме нових подробиць передачі Україні винищувачів Mirage 2000, у тому числі й кількість, яку планують поставити.
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