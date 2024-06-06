Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном — відео

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 червня до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.

Що відомо про візит Зеленського до Франції

Особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз. Володимир Зеленський Президент України

Чого очікувати від візиту Зеленського до Франції

Як розповідало раніше BFMTV, під час візиту президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. У Єлисейському палаці відзначили, що зустріч стане продовження конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого.

Зокрема президент виступить перед Національною асамблеєю Франції й зустрінеться із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.

Згідно з даними Reuters, лідери країн також можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.