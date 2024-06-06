Зеленський прибув до Франції для зустрічі з Макроном — відео

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 червня до Франції. Він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки союзників у Нормандії.
Головні тези:
- Зеленський прибув до Франції на заходи, присвячені 80-річчю висадки союзників у Нормандії
- Візит включає зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та виступ перед Національною асамблеєю
- Під час зустрічі можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні
Що відомо про візит Зеленського до Франції
Чого очікувати від візиту Зеленського до Франції
Як розповідало раніше BFMTV, під час візиту президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. У Єлисейському палаці відзначили, що зустріч стане продовження конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі 26 лютого.
Зокрема президент виступить перед Національною асамблеєю Франції й зустрінеться із головою Національної асамблеї Яель Браун-Піве.
Згідно з даними Reuters, лідери країн також можуть порушити питання використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
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