Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном — видео

Владимир Зеленский
зеленский и макрон
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июня во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Главные тезисы

  • Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии
  • В рамках визита Зеленского во Францию запланирована встреча с президентом Макроном и обсуждение сотрудничества между странами, в том числе вопроса использования замороженных активов России для помощи Украине.
  • Ожидается, что визит президента Украины будет способствовать укреплению дружественных отношений и сотрудничеству между Украиной и Францией.

Что известно о визите Зеленского во Францию

Особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Чего ждать от визита Зеленского во Францию

Как сообщало ранее BFMTV, во время визита президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце отметили, что встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже 26 февраля.

В частности, президент выступит перед Национальной ассамблеей Франции и встретится с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Согласно данным Reuters, лидеры стран также могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.

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