Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном — видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июня во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.
Главные тезисы
- Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии
- В рамках визита Зеленского во Францию запланирована встреча с президентом Макроном и обсуждение сотрудничества между странами, в том числе вопроса использования замороженных активов России для помощи Украине.
- Ожидается, что визит президента Украины будет способствовать укреплению дружественных отношений и сотрудничеству между Украиной и Францией.
Что известно о визите Зеленского во Францию
Чего ждать от визита Зеленского во Францию
Как сообщало ранее BFMTV, во время визита президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце отметили, что встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже 26 февраля.
В частности, президент выступит перед Национальной ассамблеей Франции и встретится с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.
Согласно данным Reuters, лидеры стран также могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.
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