Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном — видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 июня во Францию. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Что известно о визите Зеленского во Францию

Особое событие, принять участие в котором для нас очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас. Владимир Зеленский Президент Украины

Чего ждать от визита Зеленского во Францию

Как сообщало ранее BFMTV, во время визита президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце отметили, что встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже 26 февраля.

В частности, президент выступит перед Национальной ассамблеей Франции и встретится с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Согласно данным Reuters, лидеры стран также могут поднять вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.