Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Главные тезисы
- Подписание соглашения на 200 миллионов евро для восстановления критической инфраструктуры Украины.
- Франция отправляет 20 экспертов в ключевые министерства Украины для технической помощи, а также развивает военное сотрудничество.
- Эммануэль Макрон планирует посетить Украину, принять участие в Саммите мира и провести обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.
- Франция стремится создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину для эффективного обучения украинских солдат на их территории.
- Президент Зеленский поддерживает инициативы по военной поддержке и обучению украинских военных со стороны Франции.
Что известно о результатах встречи Зеленского с Макроном
Отмечается, что лидеры обеих стран во время встречи подписали соглашение о помощи Украине в восстановлении разрушенной преступной армией РФ критической инфраструктуры.
Кроме того, лидер Франции подчеркнул, что его страна расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.
Что известно об усилиях Франции по военной помощи Украине
Эммануэль Макрон отметил, что Франция стремится создать с партнерами коалицию по отправке военных инструкторов в Украину.
Он добавил, что Франция не стремится к эскалации с Россией, но хочет помочь Украине.
Макрон отметил, что не считает эскалацию проведение учений украинских военных на территории Украины.
Он уточнил, что из уважения к партнерам сейчас не может сказать, что Франция будет это делать.
При этом они знают, что Франция будет не одна и будет использовать следующие дни, чтобы организовать широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех же рамках, о которых Макрон говорил.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский поддержал инициативу Франции по отправке западных военных инструкторов в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует совершить визит в Украину и подтвердил участие в Саммите мира в Швейцарии.
Кроме того, Макрон анонсировал начало учений украинских пилотов на французских истребителях Mirage 2000 уже в ближайшие дни.
Глава французского государства подчеркнул, что не будет раскрывать новые подробности передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить.
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