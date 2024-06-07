Зеленский провел встречу с Макроном. О чем договорились
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Зеленский провел встречу с Макроном. О чем договорились

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Эммануель Макрон
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.

Главные тезисы

  • Подписание соглашения на 200 миллионов евро для восстановления критической инфраструктуры Украины.
  • Франция отправляет 20 экспертов в ключевые министерства Украины для технической помощи, а также развивает военное сотрудничество.
  • Эммануэль Макрон планирует посетить Украину, принять участие в Саммите мира и провести обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.
  • Франция стремится создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину для эффективного обучения украинских солдат на их территории.
  • Президент Зеленский поддерживает инициативы по военной поддержке и обучению украинских военных со стороны Франции.

Что известно о результатах встречи Зеленского с Макроном

Отмечается, что лидеры обеих стран во время встречи подписали соглашение о помощи Украине в восстановлении разрушенной преступной армией РФ критической инфраструктуры.

Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн. евро из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам, - отметил Эммануэль Макрон.

Кроме того, лидер Франции подчеркнул, что его страна расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.

Что известно об усилиях Франции по военной помощи Украине

Эммануэль Макрон отметил, что Франция стремится создать с партнерами коалицию по отправке военных инструкторов в Украину.

Относительно инструкторов на территории Украины мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны ясно выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их нужно будет эффективнее обучать на украинской территории. Это легитимное мероприятие, – подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что Франция не стремится к эскалации с Россией, но хочет помочь Украине.

Макрон отметил, что не считает эскалацию проведение учений украинских военных на территории Украины.

Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что у нас нет права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими "красными линиями". Третье – мы решили, что мы хотим иметь коалицию, и уже многие наши партнеры дали согласие, – отмечает французский лидер.

Он уточнил, что из уважения к партнерам сейчас не может сказать, что Франция будет это делать.

При этом они знают, что Франция будет не одна и будет использовать следующие дни, чтобы организовать широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех же рамках, о которых Макрон говорил.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский поддержал инициативу Франции по отправке западных военных инструкторов в Украину.

Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция. Мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину. И кстати, это просто сокращает путь к обучению. В чем сюрприз? Страны НАТО учили наших солдат на своих территориях, но это более короткий путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу, – подчеркнул украинский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что планирует совершить визит в Украину и подтвердил участие в Саммите мира в Швейцарии.

Кроме того, Макрон анонсировал начало учений украинских пилотов на французских истребителях Mirage 2000 уже в ближайшие дни.

Глава французского государства подчеркнул, что не будет раскрывать новые подробности передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить.

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