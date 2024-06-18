ЗСУ отримають новітній дрон Colibri від Франції

Компанія KNDS на виставці у Парижі представила дрони Colibri, який невдовзі відправляться в Україну в рамках пакета військової допомоги.

У Франції презентували новітні безпілотники Colibri, які має отримати Україна

Зазначається, що дрон є новітньою розробкою, яка в першу чергу має посилити оперативні можливості французьких збройних сил.

Робота над дроном почалась відносно нещодавно — у травні 2022 року. Виробники Colibri зосередились на інтеграції економічно ефективного, оперативно активного заряду в безпілотну систему, здатну виявляти і знешкоджувати цілі в радіусі 5 кілометрів.

Також відомо, що безпілотник буде оснащено керованим осколковим зарядом, який забезпечує високу летальність як проти статичних, так і проти динамічних цілей. Ця система пропонує універсальне та ефективне рішення для різних бойових сценаріїв.

Що відомо про дрони Colibri

За даними ЗМІ, баражувальний боєприпас отримає 40-мм боєголовку від французького виробника Nexter Arrowtech.

Ймовірно, прототипом Colibri став інший безпілотник — UX11, який був створений для фотограмметричних цілей. Цей дрон має суцільнокрилий корпус із полістиролу та розмах крил 1,1 метра. В рух він приводиться дволопатевим штовхаючим гвинтом, а також електродвигуном, який розміщено у задній частині крила.

Маса UX11, разом із корисним навантаженням, становить 1,5 кг, автономність — 80 хв, крейсерська швидкість — 54 км/год. Розгортання такого апарата займає всього 5 хв. UX11 може піднятися на висоту до 6000 метрів.