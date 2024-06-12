Аргентина веде переговори з Францією щодо передачі Україні літаків штурмової авіації Super Etendard.
Головні тези:
- Переговори між Аргентиною та Францією про передачу Україні штурмовиків Super Etendard ведуться, однак ці літаки наразі небоєздатні через ембарго, накладене Великою Британією.
- Франція візьме участь у ремонті 5шт штурмовиків Super Etendard, які потім будуть передані Україні, підтверджено ключову роль країни у подоланні геополітичних перешкод.
- Super Etendard - надзвуковий палубний штурмовик, який використовувався під час Фолклендської війни.
- Літаки Super Etendard розроблені на базі літака Етандар IVM, здійснили перший політ у 1974 році. Загалом було збудовано 85 літаків, які поставлялись не лише у Францію, але й до Аргентини та Іраку.
- Участь Франції, Аргентини та можливий внесок України у переговори про передачу штурмовиків Super Etendard є важливими етапами у співпраці між країнами у сфері оборони.
Що відомо про ймовірне отримання Україною штурмовиків Super Etendard від Франції та Аргентини
Зазначається, що наразі ці штурмові літаки на озброєнні армії Аргентини перебувають у недієздатному стані через ембарго, накладене Великою Британією.
За інформацією журналістів видання, переговори ведуться щодо передачі Україні 5 таких штурмових літаків, які були виведені з експлуатації через накладене Великою Британією ембарго внаслідок Фолклендської війни.
П'ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.
Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, накладене Британією, і з тих пір, як літаки прибули в Аргентину, "їх ніколи не використовували.
Очікується, що Франція візьме участь у ремонті цих літаків і потім передасть їх Україні.
Що відомо про літаки Super Etendard
Літак Super Etendard — Французький надзвуковий палубний штурмовик. Розроблено на базі літака "Етандар" IVM. Здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Збудовано 85 літаків.
Поставлявся на експорт в Аргентину, кілька машин недовгий час експлуатувалися ВПС Іраку. Літак здобув велику популярність під час Фолклендської війни.
У ВМС Франції літаки цього типу знімаються з озброєння, до 2015 року їх планується повністю замінити багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-