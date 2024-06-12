Аргентина і Франція обговорюють поставки Україні штурмовиків Super Etendard
Категорія
Політика
Дата публікації

Аргентина і Франція обговорюють поставки Україні штурмовиків Super Etendard

Штурмовик Super Etendard
Джерело:  Infobae

Аргентина веде переговори з Францією щодо передачі Україні літаків штурмової авіації Super Etendard. 

Головні тези:

  • Переговори між Аргентиною та Францією про передачу Україні штурмовиків Super Etendard ведуться, однак ці  літаки наразі небоєздатні через ембарго, накладене Великою Британією.
  • Франція візьме участь у ремонті 5шт штурмовиків Super Etendard, які потім будуть передані Україні, підтверджено ключову роль країни у подоланні геополітичних перешкод.
  • Super Etendard - надзвуковий палубний штурмовик, який використовувався під час Фолклендської війни. 
  • Літаки Super Etendard розроблені на базі літака Етандар IVM, здійснили перший політ у 1974 році. Загалом було збудовано 85 літаків, які поставлялись не лише у Францію, але й до Аргентини та Іраку.
  • Участь Франції, Аргентини та можливий внесок України у переговори про передачу штурмовиків Super Etendard є важливими етапами у співпраці між країнами у сфері оборони.

Що відомо про ймовірне отримання Україною штурмовиків Super Etendard від Франції та Аргентини

Зазначається, що наразі ці штурмові літаки на озброєнні армії Аргентини перебувають у недієздатному стані через ембарго, накладене Великою Британією.

За інформацією журналістів видання, переговори ведуться щодо передачі Україні 5 таких штурмових літаків, які були виведені з експлуатації через накладене Великою Британією ембарго внаслідок Фолклендської війни.

Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО, — йдеться у матеріалі видання.

П'ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, накладене Британією, і з тих пір, як літаки прибули в Аргентину, "їх ніколи не використовували.

Очікується, що Франція візьме участь у ремонті цих літаків і потім передасть їх Україні.

Що відомо про літаки Super Etendard

Літак Super Etendard — Французький надзвуковий палубний штурмовик. Розроблено на базі літака "Етандар" IVM. Здійснив перший політ 28 жовтня 1974 року. Збудовано 85 літаків.

Поставлявся на експорт в Аргентину, кілька машин недовгий час експлуатувалися ВПС Іраку. Літак здобув велику популярність під час Фолклендської війни.

У ВМС Франції літаки цього типу знімаються з озброєння, до 2015 року їх планується повністю замінити багатоцільовими винищувачами Dassault Rafale.

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