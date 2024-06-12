Аргентина ведет переговоры с Францией о передаче Украине самолетов штурмовой авиации Super Etendard.
Главные тезисы
- Переговоры о передаче Украине штурмовиков Super Etendard ведутся между Аргентиной и Францией, но самолеты небоеспособны из-за эмбарго Великобритании.
- Франция будет участвовать в ремонте 5 штурмовиков Super Etendard перед передачей их Украине, подчеркивая ключевую роль страны в преодолении геополитических препятствий.
- Super Etendard – сверхзвуковой палубный штурмовик, использованный во время Фолклендской войны, разработанный на базе Этандар IVM и поставленный не только во Францию, но и в Аргентину и Ирак.
- Участие Франции, Аргентины и возможный вклад Украины в переговоры о передаче штурмовиков Super Etendard становятся важными этапами сотрудничества в сфере обороны между странами.
Что известно о вероятном получении Украиной штурмовиков Super Etendard от Франции и Аргентины
Отмечается, что эти штурмовые самолеты на вооружении армии Аргентины находятся в недееспособном состоянии из-за эмбарго, наложенного Великобританией.
По информации журналистов издания, переговоры ведутся по передаче Украине 5 таких штурмовых самолетов, которые были выведены из эксплуатации из-за наложенного Великобританией эмбарго в результате Фолклендской войны.
Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, позволяющие катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации.
Аргентина не имеет доступа к этим картриджам через эмбарго, наложенное Британией, и с тех пор как самолеты прибыли в Аргентину, "их никогда не использовали.
Ожидается, что Франция примет участие в ремонте этих самолетов и затем передаст их Украине.
Что известно о самолетах Super Etendard
Самолет Super Etendard – Французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Совершил первый полет 28 октября 1974 года. Построено 85 самолетов.
Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько машин недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет приобрел большую популярность во время Фолклендской войны.
В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения, к 2015 г. их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.
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