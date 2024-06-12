Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard
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Политика
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Аргентина и Франция обсуждают поставки Украине штурмовиков Super Etendard

Штурмовик Super Etendard
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Источник:  Infobae

Аргентина ведет переговоры с Францией о передаче Украине самолетов штурмовой авиации Super Etendard.

Главные тезисы

  • Переговоры о передаче Украине штурмовиков Super Etendard ведутся между Аргентиной и Францией, но самолеты небоеспособны из-за эмбарго Великобритании.
  • Франция будет участвовать в ремонте 5 штурмовиков Super Etendard перед передачей их Украине, подчеркивая ключевую роль страны в преодолении геополитических препятствий.
  • Super Etendard – сверхзвуковой палубный штурмовик, использованный во время Фолклендской войны, разработанный на базе Этандар IVM и поставленный не только во Францию, но и в Аргентину и Ирак.
  • Участие Франции, Аргентины и возможный вклад Украины в переговоры о передаче штурмовиков Super Etendard становятся важными этапами сотрудничества в сфере обороны между странами.

Что известно о вероятном получении Украиной штурмовиков Super Etendard от Франции и Аргентины

Отмечается, что эти штурмовые самолеты на вооружении армии Аргентины находятся в недееспособном состоянии из-за эмбарго, наложенного Великобританией.

По информации журналистов издания, переговоры ведутся по передаче Украине 5 таких штурмовых самолетов, которые были выведены из эксплуатации из-за наложенного Великобританией эмбарго в результате Фолклендской войны.

Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, также предусматривающего участие Соединенных Штатов и НАТО, - говорится в материале издания.

Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, позволяющие катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Аргентина не имеет доступа к этим картриджам через эмбарго, наложенное Британией, и с тех пор как самолеты прибыли в Аргентину, "их никогда не использовали.

Ожидается, что Франция примет участие в ремонте этих самолетов и затем передаст их Украине.

Что известно о самолетах Super Etendard

Самолет Super Etendard – Французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Совершил первый полет 28 октября 1974 года. Построено 85 самолетов.

Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько машин недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет приобрел большую популярность во время Фолклендской войны.

В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения, к 2015 г. их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.

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