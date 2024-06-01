Какие возможности откроют перед Украиной самолеты ASC 890 — ответ аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Какие возможности откроют перед Украиной самолеты ASC 890 — ответ аналитика

Самолет-разведчик ASC 890
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Источник:  24 канал

По словам аналитика в сфере авиации Константина Криволапа, что до решения Швеции передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, мы могли только мечтать о получении такой техники.

Какие возможности получат украинские военные после передачи ASC 890

Криволап отметил, что появление таких самолетов у украинских военных значительно улучшит возможности по отражению воздушных атак оккупационной армии РФ по украинским городам.

Он отметил, что с появлением ASC 890 украинская авиация выйдет совсем на другой уровень.

В частности, они улучшат координацию работы МиГ-29, Су-24, Су-27, а затем F-16.

Эти самолеты позволят украинским военным обнаруживать российские ракеты и дроны, а также вражескую авиацию на дальних расстояниях.

ASC 890, как отмечает Криволап, также позволит улучшить удары по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки.

Возможности — это видеть на 350 — 500 километров в зависимости от размера, радиотехнических особенностей объектов. Будем достаточно далеко видеть в воздушном пространстве, на море, чего раньше не могли делать все это время, — объясняет аналитик.

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По его словам, украинские военные получают информацию об атаках преступной армии РФ от самолетов AWACS, размещенных на территории Польши и Румынии.

Данные также передают беспилотники, летающие над Черным морем.

Если у тебя есть такой самолет, то условно истребитель F-16 получит целенаведение с ASC 890. То есть радар истребителя еще не видит, а информация о цели уже есть. И пилот принимает решение. Это существенное увеличение возможностей. Это очень серьезные, дорогие и мощные системы. Они будут работать и работать. О таких самолетах трудно было даже мечтать, — подчеркнул Криволап.

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