По словам аналитика в сфере авиации Константина Криволапа, что до решения Швеции передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, мы могли только мечтать о получении такой техники.

Какие возможности получат украинские военные после передачи ASC 890

Криволап отметил, что появление таких самолетов у украинских военных значительно улучшит возможности по отражению воздушных атак оккупационной армии РФ по украинским городам.

Он отметил, что с появлением ASC 890 украинская авиация выйдет совсем на другой уровень.

В частности, они улучшат координацию работы МиГ-29, Су-24, Су-27, а затем F-16.

Эти самолеты позволят украинским военным обнаруживать российские ракеты и дроны, а также вражескую авиацию на дальних расстояниях.

ASC 890, как отмечает Криволап, также позволит улучшить удары по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки.

Возможности — это видеть на 350 — 500 километров в зависимости от размера, радиотехнических особенностей объектов. Будем достаточно далеко видеть в воздушном пространстве, на море, чего раньше не могли делать все это время, — объясняет аналитик. Поделиться

Украина получит шанс на возвращение паритета в собственном воздушном пространстве

По его словам, украинские военные получают информацию об атаках преступной армии РФ от самолетов AWACS, размещенных на территории Польши и Румынии.

Данные также передают беспилотники, летающие над Черным морем.