По словам аналитика в сфере авиации Константина Криволапа, что до решения Швеции передать Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, мы могли только мечтать о получении такой техники.
Какие возможности получат украинские военные после передачи ASC 890
Криволап отметил, что появление таких самолетов у украинских военных значительно улучшит возможности по отражению воздушных атак оккупационной армии РФ по украинским городам.
Он отметил, что с появлением ASC 890 украинская авиация выйдет совсем на другой уровень.
В частности, они улучшат координацию работы МиГ-29, Су-24, Су-27, а затем F-16.
Эти самолеты позволят украинским военным обнаруживать российские ракеты и дроны, а также вражескую авиацию на дальних расстояниях.
ASC 890, как отмечает Криволап, также позволит улучшить удары по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки.
Украина получит шанс на возвращение паритета в собственном воздушном пространстве
По его словам, украинские военные получают информацию об атаках преступной армии РФ от самолетов AWACS, размещенных на территории Польши и Румынии.
Данные также передают беспилотники, летающие над Черным морем.
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