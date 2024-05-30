Украина получит уникальные разведчики ASC 890 от Швеции. Почему это важно

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, который Украина вскоре получит от Швеции, уникален.
Что известно об уникальных самолетах-разведчиках ASC 890 от Швеции
Он также добавил, что самолет ASC 890 может помочь воздушным силам Украины сбивать большее количество враждебных целей в небе.
На вопрос, сколько именно подобных самолетов получит Украина, пресс-секретарь ПС ответил: "Мы не можем знать наверняка, но из открытых источников Швеции, то там сказано об одном самолете. Возможно, сейчас будет один, а в дальнейшем партнеры передадут нам еще. Конечно, они нам очень необходимы”.
Что известно о передаче Украине ASC 890
Накануне Швеция объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи в размере 1,16 млрд евро. В список, в частности, вошел и самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.
По мнению Forbes, новый украинский самолет с первого дня станет приоритетной целью РФ. Кроме того, подобные самолеты крайне уязвимы к вражеским ударам, которые ранее подтвердила Украина, сбив два А-50 РФ.
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