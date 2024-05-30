Украина получит уникальные разведчики ASC 890 от Швеции. Почему это важно

Что известно об уникальных самолетах-разведчиках ASC 890 от Швеции

Это такой летающий радар, который помогает подсвечивать и обнаруживать цели. Такой самолет дальнего радиолокационного обнаружения есть у россиян, два из них мы уже уничтожили, а именно А-50. Сейчас такой самолет появится и у Воздушных сил после того, как Швеция передаст его Украине, — пояснил Илья Евлаш — спикер Воздушных сил Украины. Поделиться

Он также добавил, что самолет ASC 890 может помочь воздушным силам Украины сбивать большее количество враждебных целей в небе.

Это позволит нам обнаруживать такие цели, как "шахеды", когда они пытаются укрыться в складках местности, в устьях рек. Он будет видеть их сверху, подсвечивать. Кроме того, мы будем обнаруживать на ранних происках ракеты, вражеские самолеты. Этот самолет, в частности, может фиксировать радиолокационные станции врага, обнаруживать его координаты, что, конечно, поможет нашим системам и самолетам. В частности, F-16, который станет его мощным дополнением. Илья Евлаш спикер Воздушных сил Украины

На вопрос, сколько именно подобных самолетов получит Украина, пресс-секретарь ПС ответил: "Мы не можем знать наверняка, но из открытых источников Швеции, то там сказано об одном самолете. Возможно, сейчас будет один, а в дальнейшем партнеры передадут нам еще. Конечно, они нам очень необходимы”.

Что известно о передаче Украине ASC 890

Накануне Швеция объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи в размере 1,16 млрд евро. В список, в частности, вошел и самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

По мнению Forbes, новый украинский самолет с первого дня станет приоритетной целью РФ. Кроме того, подобные самолеты крайне уязвимы к вражеским ударам, которые ранее подтвердила Украина, сбив два А-50 РФ.