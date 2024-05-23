Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25 на Донецком направлении

Зенитчики 110-й Отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 23 мая сбили самолет Су-25 армии РФ на Донецком направлении и подтвердили сбитие 22 мая еще одного вражеского Су-25.
Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-25
Террористическая армия РФ недосчиталась еще одного самолета Су-25.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.
Московитам до сих пор не хватает клепки понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!
Сегодня Украина отмечает День Героев. Но, действительно, на передовой день Героев не раз в год, а каждый день. Каждый день сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны. Мы — нация неодолимых! Мы — нация сильнейших! Мы — нация Героев! Врагам — смерть! "Империя" должна распастись!
Что известно о сбитии Су-25 и ситуации на фронте в районе Покровска
По информации Генштаба, украинские военные сбили штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении Генштаба.
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