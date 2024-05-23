Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25 на Донецком направлении

Зенитчики 110-й Отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 23 мая сбили самолет Су-25 армии РФ на Донецком направлении и подтвердили сбитие 22 мая еще одного вражеского Су-25.

Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-25

Террористическая армия РФ недосчиталась еще одного самолета Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Обещали, что геноцид российских Су будет продолжаться, обещание держим! Еще минус два самолета окупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр по-снайперски отработали по еще одному Су. Это два. Поделиться

Московитам до сих пор не хватает клепки понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!

Сегодня Украина отмечает День Героев. Но, действительно, на передовой день Героев не раз в год, а каждый день. Каждый день сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны. Мы — нация неодолимых! Мы — нация сильнейших! Мы — нация Героев! Врагам — смерть! "Империя" должна распастись!

Что известно о сбитии Су-25 и ситуации на фронте в районе Покровска

По информации Генштаба, украинские военные сбили штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.