Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25 на Донецком направлении
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25 на Донецком направлении

110 ОМБр
Су-25
Читати українською

Зенитчики 110-й Отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 23 мая сбили самолет Су-25 армии РФ на Донецком направлении и подтвердили сбитие 22 мая еще одного вражеского Су-25.

Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-25

Террористическая армия РФ недосчиталась еще одного самолета Су-25.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Обещали, что геноцид российских Су будет продолжаться, обещание держим! Еще минус два самолета окупантов на нашем направлении. Накануне наши ребята посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр по-снайперски отработали по еще одному Су. Это два.

Московитам до сих пор не хватает клепки понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!

Сегодня Украина отмечает День Героев. Но, действительно, на передовой день Героев не раз в год, а каждый день. Каждый день сотни тысяч украинцев своими героическими поступками обеспечивают существование нашей страны. Мы — нация неодолимых! Мы — нация сильнейших! Мы — нация Героев! Врагам — смерть! "Империя" должна распастись!

Что известно о сбитии Су-25 и ситуации на фронте в районе Покровска

По информации Генштаба, украинские военные сбили штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.

На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении Генштаба.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российский Су-25 в Донецкой области
Генштаб ВСУ
Су-25
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области
110 ОМБр
Су-25
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сбили штурмовик Су-25 РФ в районе Покровска
Генштаб ВСУ
Су-25 армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?