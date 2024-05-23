Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський літак Су-25 на Донецькому напрямку

Зенітники 110-ої Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня збили літак Су-25 армії РФ на Донецькому напрямку і підтвердили збиття 22 травня ще одного ворожого Су-25.
Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-25
Терористична армія РФ недорахувалася ще одного літака Су-25.
Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.
Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!
Сьогодні Україна відзначає день Героїв. Але, направду, на передовій день Героїв не раз в рік, а щодня. Щодня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. Ми — нація незборимих! Ми — нація найсильніших! Ми — нація Героїв! Ворогам — смерть! «Імперія» має розпастися!
Що відомо про збиття Су-25 та ситуацію на фронті в районі Покровська
За інформацією Генштабу, українські військові збили штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.
На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні Генштабу.
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