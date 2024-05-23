Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський літак Су-25 на Донецькому напрямку
Категорія
Події
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський літак Су-25 на Донецькому напрямку

110 ОМБр
Су-25

Зенітники 110-ої Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня збили літак Су-25 армії РФ на Донецькому напрямку і підтвердили збиття 22 травня ще одного ворожого Су-25. 

Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-25

Терористична армія РФ недорахувалася ще одного літака Су-25.

Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

Обіцяли, що геноцид російських «Су» буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр по-снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два.

Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!

Сьогодні Україна відзначає день Героїв. Але, направду, на передовій день Героїв не раз в рік, а щодня. Щодня сотні тисяч українців своїми героїчними вчинками забезпечують існування нашої країни. Ми — нація незборимих! Ми — нація найсильніших! Ми — нація Героїв! Ворогам — смерть! «Імперія» має розпастися!

Що відомо про збиття Су-25 та ситуацію на фронті в районі Покровська

За інформацією Генштабу, українські військові збили штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині. 

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили російський Су-25 у Донецькій області
Генштаб ЗСУ
Су-25
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині
110 ОМБр
Су-25
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ збили штурмовик Су-25 РФ в районі Покровська
Генштаб ЗСУ
Су-25 армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?