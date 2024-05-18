Повітряні сили ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині

110 ОМБр
Су-25

18 травня зенітники 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили вже четвертий літак Су-25 російскої армії.

Українські зенітники збили ще один російський винищувач на Донеччині

Воїни-зенітники 110 ОМБр зазначили, що літак окупантів дотліває у посадці у Донецькій області.

Четвертий пішов! Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.

Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! Геноцид московитських «грачів» to be continued…

ЗСУ збили російський літак Су-25

За інформацією Генштабу ЗСУ, 13 травня на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників, — зазначає Генштаб.

Зазначимо, що днями на Авдіївському напрямку зенітники 110-ї окремої механізованої бригади також збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.

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Категорія
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Бійці 110 ОМБр знищили російський Су-25 на Донеччині
Офіс Президента України
Су-25
Категорія
Україна
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Повітряні сили ЗСУ уразили російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку
110 ОМБр
Су-25
Категорія
Україна
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ЗСУ знищили російський Су-25 у Донецькій області
Генштаб ЗСУ
Су-25

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