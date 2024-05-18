Повітряні сили ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині

18 травня зенітники 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили вже четвертий літак Су-25 російскої армії.
Українські зенітники збили ще один російський винищувач на Донеччині
Воїни-зенітники 110 ОМБр зазначили, що літак окупантів дотліває у посадці у Донецькій області.
Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! Геноцид московитських «грачів» to be continued…
ЗСУ збили російський літак Су-25
За інформацією Генштабу ЗСУ, 13 травня на Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.
Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників, — зазначає Генштаб.
Зазначимо, що днями на Авдіївському напрямку зенітники 110-ї окремої механізованої бригади також збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.
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