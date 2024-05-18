Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

110 ОМБр
Су-25
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18 мая зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили уже четвертый самолет Су-25 российской армии.

Украинские зенитчики сбили еще один российский истребитель в Донецкой области

Воины-зенитчики 110 ОМБр отметили, что самолет оккупантов дотливает в посадке в Донецкой области.

Четвертый ушел! Зенитники 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его остатки дотливают в одной из донецких посадок.

Наше небо станет адом для оккупантских пилотов! Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром! Геноцид московитских «грачей» to be continued…

ВСУ сбили российский самолет Су-25

По информации Генштаба ВСУ, 13 мая в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.

Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников, — отмечает Генштаб.

Отметим, что на днях на Авдеевском направлении зенитчики 110 отдельной механизированной бригады также сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

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Бойцы 110 ОМБр уничтожили российский Су-25 в Донецкой области
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Воздушные силы ВСУ поразили российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении
110 ОМБр
Су-25
Категория
Украина
Дата публикации
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ВСУ уничтожили российский Су-25 в Донецкой области
Генштаб ВСУ
Су-25

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