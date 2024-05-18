Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

18 мая зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили уже четвертый самолет Су-25 российской армии.

Украинские зенитчики сбили еще один российский истребитель в Донецкой области

Воины-зенитчики 110 ОМБр отметили, что самолет оккупантов дотливает в посадке в Донецкой области.

Четвертый ушел! Зенитники 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его остатки дотливают в одной из донецких посадок. Поделиться

Наше небо станет адом для оккупантских пилотов! Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром! Геноцид московитских «грачей» to be continued…

ВСУ сбили российский самолет Су-25

По информации Генштаба ВСУ, 13 мая в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.

Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников, — отмечает Генштаб.

Отметим, что на днях на Авдеевском направлении зенитчики 110 отдельной механизированной бригады также сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.