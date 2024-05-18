Воздушные силы ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

18 мая зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили уже четвертый самолет Су-25 российской армии.
Украинские зенитчики сбили еще один российский истребитель в Донецкой области
Воины-зенитчики 110 ОМБр отметили, что самолет оккупантов дотливает в посадке в Донецкой области.
Наше небо станет адом для оккупантских пилотов! Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром! Геноцид московитских «грачей» to be continued…
ВСУ сбили российский самолет Су-25
По информации Генштаба ВСУ, 13 мая в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25.
Все попытки российских окупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников, — отмечает Генштаб.
Отметим, что на днях на Авдеевском направлении зенитчики 110 отдельной механизированной бригады также сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
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