Зеленский озвучил количество необходимых самолетов для защиты неба от атак РФ

У Украины есть только четверть необходимых средств для противовоздушной обороны. Также нужно более ста самолетов для противодействия российской авиации.
Сколько Украине необходимо самолетов для защиты от российских атак
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, мы имеем примерно 25% ПВО, необходимых для защиты Украины.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужны современные истребители для паритета с Россией.
Как Украине перехватить инициативу в войне
Аналитики подчеркивают, что Украине необходимо будет наносить мощные удары вглубь территории РФ, поскольку страна-агрессорка использует внутреннюю железнодорожную сеть для поддержки оккупированных украинских территорий.
Даже со всеми средствами противовоздушной обороны, Украина все еще далека от того, чтобы иметь достаточный потенциал для покрытия огромной территории.
Поэтому украинским военным необходимо наносить удары по авиабазам России, бомбардировщикам и пусковым установкам.
Кроме этого, Украина также требует от партнеров усиления воздушной защиты.
Истребители F-16, которые некоторые союзники США в Европе отправят в Украину, помогут в этом, особенно если они будут оснащены соответствующими боеприпасами.
Также президент Владимир Зеленский заявлял, что для обороны Харькова нужны два зенитно-ракетных комплекса Patriot.
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