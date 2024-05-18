Зеленский озвучил количество необходимых самолетов для защиты неба от атак РФ

У Украины есть только четверть необходимых средств для противовоздушной обороны. Также нужно более ста самолетов для противодействия российской авиации.

Сколько Украине необходимо самолетов для защиты от российских атак

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, мы имеем примерно 25% ПВО, необходимых для защиты Украины.

Сейчас у России преимущество в воздухе. Это ограничивает возможности Украины по защите городов и линии фронта, отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны современные истребители для паритета с Россией.

Чтобы у России не было преимущества в воздухе, в нашем флоте должно быть 120-130 современных самолетов, чтобы защитить небо от трехсот российских самолетов. Владимир Зеленский Президент Украины

Как Украине перехватить инициативу в войне

Аналитики подчеркивают, что Украине необходимо будет наносить мощные удары вглубь территории РФ, поскольку страна-агрессорка использует внутреннюю железнодорожную сеть для поддержки оккупированных украинских территорий.

Даже со всеми средствами противовоздушной обороны, Украина все еще далека от того, чтобы иметь достаточный потенциал для покрытия огромной территории.

Поэтому украинским военным необходимо наносить удары по авиабазам России, бомбардировщикам и пусковым установкам.

Кроме этого, Украина также требует от партнеров усиления воздушной защиты.

Таким образом, Украине нужны не только системы ПВО, а собственные мощные воздушные силы, чтобы победить авиацию страны-агрессорки, наносить удары по российским базам и останавливать российскую бронетехнику, — говорится в материале Foreign Policy Поделиться

Истребители F-16, которые некоторые союзники США в Европе отправят в Украину, помогут в этом, особенно если они будут оснащены соответствующими боеприпасами.