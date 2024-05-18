Зеленський озвучив кількість необхідних літаків для захисту неба від атак РФ

Україна має лише четверть необхідних засобів для протиповітряної оборони. Також потрібно понад сто літаків для протидії російській авіації.
Скільки Україні необхідно літаків для захисту від російських атак
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, ми маємо приблизно 25% ППО необхідної для захисту України.
Зеленський наголосив, що Україні потрібні сучасні винищувачі для паритету з Росією.
Як Україні перехопити ініціативу у війні
Аналітики підкреслюють, що Україні необхідно буде завдавати потужних ударів вглиб території РФ, оскільки країна-агресорка використовує внутрішню залізничну мережу для підтримки окупованих українських територій.
Навіть з усіма засобами протиповітряної оборони Україна все ще далека від того, щоб мати достатній потенціал для покриття величезної території.
Тому українським військовим необхідно завдавати ударів по авіабазам Росії, бомбардувальникам і пусковим установкам.
Окрім цього Україна також потребує від партнерів посилення повітряного захисту.
Винищувачі F-16, які деякі союзники США в Європі відправлять в Україну допоможуть у цьому, особливо якщо вони будуть оснащені відповідними боєприпасами.
Також президент Володимир Зеленський заявляв, що для оборони Харкова потрібні два зенітно-ракетні комплекси Patriot.
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