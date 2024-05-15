Bloomberg довідався про наміри США надати Україні систему ППО Patriot
Категорія
Світ
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Bloomberg довідався про наміри США надати Україні систему ППО Patriot

ЗРК Patriot
Джерело:  Bloomberg

Кошти на нову систему Patriot  для України, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 млрд дол, нещодавно схваленого Конгресом США.

США планують надати Україні ще одну систему ППО Patriot — Bloomberg

Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляє міжнародна агенція Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, адміністрація Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot. Таким способом США і союзники намагаються задовольнити попит країни на додаткові засоби ППО для відбиття посилених російських атак.

Джерела зазначають, що США розглядають постачання батареї Patriot разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами надіслати Києву додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, кажуть співрозмовники Bloomberg.

Батарея Patriot включає радари й станції управління для виявлення, відстеження і наведення на ворожу зброю, пускові установки ракет і допоміжні транспортні засоби. Кошти на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, нещодавно схваленого Конгресом.

Посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому після ухвалення Конгресом пакета національної безпеки, зазначає видання.

Patriot потрібні для захисту Харкова

14 травня до Києва приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, щоб обговорити з президентом Зеленським питання війни та допомоги від США.

Як наголосив український лідер на зустрічі з Блінкеном, Україні потрібні системи Patriot від партнерів для захисту Харкова. Він заявив, що відповідні комплекси — "найбільший дефіцит" для Сил оборони.

Як мінімум, треба розмістити по одному Patriot в Харкові та Харківській області, щоб вберегти людей від російських обстрілів. Тобто, як пояснив Зеленський, Харківщині треба мінімум два Patriot.

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