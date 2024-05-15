Bloomberg довідався про наміри США надати Україні систему ППО Patriot

Кошти на нову систему Patriot для України, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 млрд дол, нещодавно схваленого Конгресом США.
США планують надати Україні ще одну систему ППО Patriot — Bloomberg
Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Як повідомляє міжнародна агенція Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, адміністрація Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot. Таким способом США і союзники намагаються задовольнити попит країни на додаткові засоби ППО для відбиття посилених російських атак.
Джерела зазначають, що США розглядають постачання батареї Patriot разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами надіслати Києву додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, кажуть співрозмовники Bloomberg.
Посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому після ухвалення Конгресом пакета національної безпеки, зазначає видання.
Patriot потрібні для захисту Харкова
14 травня до Києва приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, щоб обговорити з президентом Зеленським питання війни та допомоги від США.
Як мінімум, треба розмістити по одному Patriot в Харкові та Харківській області, щоб вберегти людей від російських обстрілів. Тобто, як пояснив Зеленський, Харківщині треба мінімум два Patriot.
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