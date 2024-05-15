Bloomberg узнал о намерениях США предоставить Украине систему ПВО Patriot

Средства на новую систему Patriot для Украины, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 млрд долл, недавно одобренного Конгрессом США.

США планируют предоставить Украине еще одну систему ПВО Patriot — Bloomberg

Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Как сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ЗРК Patriot. Таким образом, США и союзники пытаются удовлетворить спрос страны на дополнительные средства ПВО для отражения усиленных российских атак.

Источники отмечают, что США рассматривают поставки батареи Patriot вместе с радарами. Европейские союзники Украины также работают над планами отправить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны по своим запасам, говорят собеседники Bloomberg.

Батарея Patriot включает в себя радары и станции управления для обнаружения, отслеживания и наведения на вражеское оружие, пусковые установки ракет и вспомогательные транспортные средства. Средства на новую систему Patriot, вероятно, будут выделены из пакета помощи на сумму 61 млрд долл, недавно одобренного Конгрессом. Поделиться

Ужесточение противовоздушной обороны Украины является приоритетом для Белого дома после принятия Конгрессом пакета национальной безопасности, отмечает издание.

Patriot нужны для защиты Харькова

14 мая в Киев приехал государственный секретарь США Энтони Блинкен, чтобы обсудить с президентом Зеленским вопросы войны и помощи от США.

Как отметил украинский лидер на встрече с Блинкеном, Украине нужны системы Patriot от партнеров по защите Харькова. Он заявил, что соответствующие комплексы — "наибольший дефицит" для Сил обороны. Поделиться

Как минимум, нужно разместить по одному Patriot в Харькове и Харьковской области, чтобы уберечь людей от российских обстрелов. То есть, как объяснил Зеленский, Харьковщине нужно минимум два Patriot.