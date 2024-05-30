Україна отримає унікальні літаки-розвідники ASC 890 від Швеції. Чому це важливо

Що відомо про унікальні літаки-розвідники ASC 890 від Швеції

Це такий собі літаючий радар, який допомагає підсвічувати та виявляти цілі. Такий літак дальнього радіолокаційного виявлення є в росіян, два з них ми вже знищили, а саме — А-50. Зараз такий літак з'явиться і в Повітряних сил, після того, як Швеція передасть його Україні, — пояснив Ілля Євлаш — речник Повітряних сил України. Поширити

Він також додав, що літак ASC 890 може допомогти Повітряним силам України збивати більшу кількість ворожих цілей у небі.

Це дозволить нам виявляти такі цілі, як "шахеди", коли вони намагаються заховатися в складках місцевості, в гирлах річок. Він буде бачити їх зверху, підсвічувати. Крім того, ми будемо виявляти на ранніх підступах ракети, ворожі літаки. Цей літак, зокрема, може фіксувати радіолокаційні станції ворога, виявляти його координати, що, звичайно, допоможе нашим системам і літакам. Зокрема, F-16, який стане потужним його доповненням. Ілля Євлаш речник Повітряних сил України

На запитання, скільки саме подібних літаків отримає Україна, речник ПС відповів: "Ми не можемо знати напевно, але з відкритих джерел Швеції, то там сказано про один літак. Можливо, зараз буде один, а в подальшому партнери передадуть нам ще. Звичайно, вони нам дуже необхідні".

Що відомо про передача Україні ASC 890

Напередодні Швеція оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро. До переліку, зокрема, увійшов і літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890.

На думку Forbes, новий український літак з першого дня стане пріоритетною ціллю для РФ. Крім того, подібні літаки вкрай вразливі до ворожих ударів, що раніше підтвердила Україна, збивши два А-50 РФ.