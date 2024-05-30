Україна отримає унікальні літаки-розвідники ASC 890 від Швеції. Чому це важливо

Літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, який Україна незабаром отримає від Швеції, є унікальним.
Що відомо про унікальні літаки-розвідники ASC 890 від Швеції
Він також додав, що літак ASC 890 може допомогти Повітряним силам України збивати більшу кількість ворожих цілей у небі.
На запитання, скільки саме подібних літаків отримає Україна, речник ПС відповів: "Ми не можемо знати напевно, але з відкритих джерел Швеції, то там сказано про один літак. Можливо, зараз буде один, а в подальшому партнери передадуть нам ще. Звичайно, вони нам дуже необхідні".
Що відомо про передача Україні ASC 890
Напередодні Швеція оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро. До переліку, зокрема, увійшов і літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890.
На думку Forbes, новий український літак з першого дня стане пріоритетною ціллю для РФ. Крім того, подібні літаки вкрай вразливі до ворожих ударів, що раніше підтвердила Україна, збивши два А-50 РФ.
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