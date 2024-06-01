За словами аналітика у сфері авіації Костянтина Криволапа, що до рішення Швеції передати Україні літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890, ми могли лише мріяти про отримання такої техніки.

Які можливості отримають українські військові після передачі ASC 890

Криволап зазначив, що поява таких літаків в українських військових значно покращить можливості з відбиття повітряних атак окупаційної армії РФ по українських містах.

Він зазначив, що з появою ASC 890 українська авіація вийде на зовсім інший рівень.

Зокрема, вони покращать координацію роботи МіГ-29, Су-24, Су-27, а згодом — F-16.

Ці літаки дозволять українським військовим виявляти російські ракети та дрони, а також ворожу авіацію на далеких відстанях.

ASC 890, як зазначає Криволап, також дозволять покращити удари по стратегічних об’єктах на території країни-агресорки.

Можливості — це бачити на 350 — 500 кілометрів залежно від розміру, радіотехнічних особливостей об'єктів. Будемо досить далеко бачити в повітряному просторі, на морі, чого раніше не могли робити весь цей час, — пояснює аналітик. Поширити

Україна отримає шанс на повернення парітету у власному повітряному просторі

За його словами, наразі українські військові отримують інформацію щодо атак злочинної армії РФ від літаків AWACS, розміщених на території Польщі та Румунії.

Дані також передають безпілотники, що літають над Чорним морем.