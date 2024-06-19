Україна представила новий дрон "Булава". У чому його особливість

Що відомо про дрон-камікадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе, який має експортну назву (анлглійською) Mace, який доволі часто називають аналогом "Ланцета". Це пов'язано, як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.

Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська — "Булава".

Й відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона — комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.

При крейсерській швидкості у 100 км/год він може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні — електричний. Розмах крил складає близько 1,6 метра, при загальній довжині дрона близько 1,5 метра.

Особливості дрону “Булава”

Серед особливостей дрона зазначена можливість використання, як в день, так і в ночі, машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі, на додачу високу стійкість до РЕБ.

Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також мова йде і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.

Для старту Mace використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.

Таким чином Mace виглядає більш ніж розвинутим та ефективним рішенням, який має не лише високі характеристики, але й вкрай важливі технології у своєму активі. Бо окрім таких параметрів, як дальність саме інтеграція нічної камери та алгоритмів машинного зору роблять Mace ефективним.