Україна представила новий дрон "Булава". У чому його особливість

Дрон-камікадзе "Булава" (експортна назва Mace), має цілий набір провідних технологій для точного та ефективного ураження ворога, включно із машинним зором.
Головні тези:
- Дрон “Булава” є унікальним рішенням для української оборонної промисловості, який має цілий набір провідних технологій для ефективного ураження ворога.
- Завдяки високій швидкості та стійкості до РЕБ, дрон “Булава” може успішно виконувати завдання як вдень, так і вночі.
- Дрон володіє шифрованим каналом передачі даних та використовує MESH-технологію для реалізації дальності удару на понад 60 км.
- Інтеграція нічної камери та алгоритмів машинного зору робить дрон 'Булава' ефективним і передовим рішенням для сучасної оборонної галузі.
- Дрон-камікадзе “Булава” є важливим кроком вперед для української армії у контексті розвитку інноваційних технологій та зброї.
Що відомо про дрон-камікадзе "Булава"
На Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе, який має експортну назву (анлглійською) Mace, який доволі часто називають аналогом "Ланцета". Це пов'язано, як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.
Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська — "Булава".
Й відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона — комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.
При крейсерській швидкості у 100 км/год він може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні — електричний. Розмах крил складає близько 1,6 метра, при загальній довжині дрона близько 1,5 метра.
Особливості дрону “Булава”
Серед особливостей дрона зазначена можливість використання, як в день, так і в ночі, машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі, на додачу високу стійкість до РЕБ.
Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також мова йде і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.
Для старту Mace використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.
Таким чином Mace виглядає більш ніж розвинутим та ефективним рішенням, який має не лише високі характеристики, але й вкрай важливі технології у своєму активі. Бо окрім таких параметрів, як дальність саме інтеграція нічної камери та алгоритмів машинного зору роблять Mace ефективним.
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