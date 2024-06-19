Україна представила новий дрон "Булава". У чому його особливість
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна представила новий дрон "Булава". У чому його особливість

дрон "Булава"
Джерело:  Defense News

Дрон-камікадзе "Булава" (експортна назва Mace), має цілий набір провідних технологій для точного та ефективного ураження ворога, включно із машинним зором.

Головні тези:

  • Дрон “Булава” є унікальним рішенням для української оборонної промисловості, який має цілий набір провідних технологій для ефективного ураження ворога.
  • Завдяки високій швидкості та стійкості до РЕБ, дрон “Булава” може успішно виконувати завдання як вдень, так і вночі.
  • Дрон володіє шифрованим каналом передачі даних та використовує MESH-технологію для реалізації дальності удару на понад 60 км.
  • Інтеграція нічної камери та алгоритмів машинного зору робить дрон 'Булава' ефективним і передовим рішенням для сучасної оборонної галузі.
  • Дрон-камікадзе “Булава” є важливим кроком вперед для української армії у контексті розвитку інноваційних технологій та зброї.

Що відомо про дрон-камікадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе, який має експортну назву (анлглійською) Mace, який доволі часто називають аналогом "Ланцета". Це пов'язано, як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.

Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська — "Булава".

Й відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона — комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.

При крейсерській швидкості у 100 км/год він може знаходитись у повітрі понад 50 хвилин, мотор на дроні — електричний. Розмах крил складає близько 1,6 метра, при загальній довжині дрона близько 1,5 метра.

Особливості дрону “Булава”

Серед особливостей дрона зазначена можливість використання, як в день, так і в ночі, машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі, на додачу високу стійкість до РЕБ.

Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також мова йде і про об'єднання у єдиний контур із розвідувальними дронами.

Для старту Mace використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.

Таким чином Mace виглядає більш ніж розвинутим та ефективним рішенням, який має не лише високі характеристики, але й вкрай важливі технології у своєму активі. Бо окрім таких параметрів, як дальність саме інтеграція нічної камери та алгоритмів машинного зору роблять Mace ефективним.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ отримають новітній дрон Colibri від Франції
Colibri
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака російських дронів на Львівську область — що наразі відомо
Максим Козицький / Львівська ОВА
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів СБУ на нафтобазу у Азові. Росіяни понад добу не можуть загасити пожежу — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?