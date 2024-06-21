Украинские пограничники уничтожили блиндажи РФ на Харьковском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили блиндажи РФ на Харьковском направлении

ГПСУ
ГПСУ
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Пограничники нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.

Главные тезисы

  • ГНСУ поразили 2 блиндажа РФ с личным составом, видео обнародовали в сети.
  • В зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение сил ССО и ГУР.
  • Беларусь предупредила о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе", заявив об увеличении численности украинских пограничников.
  • Украинские пограничники отметили защиту суверенной территории от агрессора и отсутствие провокаций в их деятельности.

ГПСУ поразили 2 блиндажа РФ с личным составом

Результаты работы они обнародовали в сети.

FPV-дронами пограничники "Стальной границы" поразили 2 блиндажа противника с личным составом на Харьковском направлении, — говорится в сообщении.

Вражеские позиции размещались в лесополосах. Впрочем, украинские защитники выследили и уничтожили обустроенные позиции оккупантов.

В ГНСУ отреагировали на заявления Беларуси об увеличении численности ВСУ на границе

Так называемый Госпогранкомитет Беларуси предупредил о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе". Как будто они зафиксировали увеличение количества украинских пограничников вблизи своей территории.

В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, говорится в сообщении.

Украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения. Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме...

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер ГНСУ

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