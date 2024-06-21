Украинские пограничники уничтожили блиндажи РФ на Харьковском направлении

Пограничники нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.
Главные тезисы
- ГНСУ поразили 2 блиндажа РФ с личным составом, видео обнародовали в сети.
- В зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение сил ССО и ГУР.
- Беларусь предупредила о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе", заявив об увеличении численности украинских пограничников.
- Украинские пограничники отметили защиту суверенной территории от агрессора и отсутствие провокаций в их деятельности.
ГПСУ поразили 2 блиндажа РФ с личным составом
Результаты работы они обнародовали в сети.
Вражеские позиции размещались в лесополосах. Впрочем, украинские защитники выследили и уничтожили обустроенные позиции оккупантов.
В ГНСУ отреагировали на заявления Беларуси об увеличении численности ВСУ на границе
Так называемый Госпогранкомитет Беларуси предупредил о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе". Как будто они зафиксировали увеличение количества украинских пограничников вблизи своей территории.
Украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-