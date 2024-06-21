Украинские пограничники уничтожили блиндажи РФ на Харьковском направлении

Пограничники нанесли два точных удара по вражеским блиндажам на Харьковском направлении, уничтожив живую силу оккупантов.

ГПСУ поразили 2 блиндажа РФ с личным составом

Результаты работы они обнародовали в сети.

FPV-дронами пограничники "Стальной границы" поразили 2 блиндажа противника с личным составом на Харьковском направлении, — говорится в сообщении. Поделиться

Вражеские позиции размещались в лесополосах. Впрочем, украинские защитники выследили и уничтожили обустроенные позиции оккупантов.

В ГНСУ отреагировали на заявления Беларуси об увеличении численности ВСУ на границе

Так называемый Госпогранкомитет Беларуси предупредил о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе". Как будто они зафиксировали увеличение количества украинских пограничников вблизи своей территории.

В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, говорится в сообщении. Поделиться

Украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.