ГПСУ задержала на границе с Молдовой грузовик с десятками уклонистов от мобилизации

Вечером 13 июня в Одесской области пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, пытавшихся доехать до границы с Молдовой.
Главные тезисы
- ГПСУ задержала грузовик с 41 уклонившимся от мобилизации на границе с Молдовой.
- Против водителя грузовика возбудили дело за организацию незаконного пересечения границы.
- Мужчины, уклоняющиеся от мобилизации, пытались пересечь границу и были задержаны.
- Все задержанные родом из Ивано-Франковской области.
- Правоохранители ведут меры по проверке и составлению административных документов по делу уклонистов на Одесщине.
Антирекорд: задержан 41 уклонист в прицепе грузовика на границе с Украиной
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Демченко отметил, что сейчас ведутся меры по проверке в отношении мужчин, которые пытались пересечь государственную границу, а против водителя правоохранители возбудили дело за организацию незаконного пересечения границы.
Уклонисты от мобилизации бежали через украино-словацкую границу
Во время патрулирования пограничный наряд отдела «Новоселица» обнаружил двух мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор. Правонарушители не реагировали на законные требования военнослужащих, и остановить их удалось только после совершения предупредительного выстрела.
Задержанные признались, что вместе с ними уходил еще один человек, но он от них отстал. Чтобы его разыскать, стражи порядка подняли в небо беспилотник. Мужчину нашли в километре от его предшественников.
Все трое имели с собой паспортные документы граждан Украины и оказались жителями Ивано-Франковской области. Их доставили в пограничное подразделение за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.
В отношении двух задержанных были составлены административно-процессуальные документы по ст.185-10 КУоАП «Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».
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