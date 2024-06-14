ГПСУ задержала на границе с Молдовой грузовик с десятками уклонистов от мобилизации

Вечером 13 июня в Одесской области пограничники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, пытавшихся доехать до границы с Молдовой.

Антирекорд: задержан 41 уклонист в прицепе грузовика на границе с Украиной

Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа, скорее всего, могла бы поделиться на меньшие или преступные организаторы придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы. Поделиться

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что сейчас ведутся меры по проверке в отношении мужчин, которые пытались пересечь государственную границу, а против водителя правоохранители возбудили дело за организацию незаконного пересечения границы.

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Во время патрулирования пограничный наряд отдела «Новоселица» обнаружил двух мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор. Правонарушители не реагировали на законные требования военнослужащих, и остановить их удалось только после совершения предупредительного выстрела.

Задержанные признались, что вместе с ними уходил еще один человек, но он от них отстал. Чтобы его разыскать, стражи порядка подняли в небо беспилотник. Мужчину нашли в километре от его предшественников.

Все трое имели с собой паспортные документы граждан Украины и оказались жителями Ивано-Франковской области. Их доставили в пограничное подразделение за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.