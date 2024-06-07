"Бизнес" на уклонистах от мобилизации. СБУ задержала в Киеве экс-нардепку

СБУ задержала в Киеве бывшую народную депутатку. Она вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на уклоняющихся от мобилизации до 100 тыс долл.
Главные тезисы
- Схемы уклонения от мобилизации в Украине приводят к утрате доверия к системе военной службы.
- Организованные преступные группировки предлагают полный пакет документов для уклонения от мобилизации за огромные деньги, достигая прибыли до 100 тыс долл ежемесячно.
- Незаконные схемы уклонения от мобилизации распространены, особенно популярной остается выезд через реку Тиса.
- Экс-нардепка, соучастница организованной группировки, была задержана за массовое производство фиктивных документов о получении группы инвалидности.
- Бывшая народная избранница получала от преступных схем “откаты” от сообщников, причастных к выдаче фальшивых документов, что привело к ее задержанию и конфискации имущества.
Бизнес на уклонистах: задержана экс-нардепка
Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что речь идет об Ирине Сысоенко.
По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.
Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему ухода от мобилизации. К сделке причастна бывшая народная депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.
Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.
Также в схему были привлечены несколько чиновников медико-социальных экспертных комиссий западного региона.
По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.
Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а далее назначали группу инвалидности.
В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержан организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс долл США.
Схемы уклонения от мобилизации в Украине
После введения военного положения и мобилизации в Украине стали популярны схемы незаконного выезда военнообязанных за границу.
Наиболее популярной схемой среди уклонистов остается вариант с рекой Тиса.
После обновления законопроекта о мобилизации "услуги" злоумышленников существенно выросли в цене. Ранее стоимость составляла около 4-5 тыс долл, но сегодня цена может достигать и 20 тыс долл.
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