"Бизнес" на уклонистах от мобилизации. СБУ задержала в Киеве экс-нардепку
Категория
Украина
Дата публикации

"Бизнес" на уклонистах от мобилизации. СБУ задержала в Киеве экс-нардепку

СБУ
СБУ
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СБУ задержала в Киеве бывшую народную депутатку. Она вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на уклоняющихся от мобилизации до 100 тыс долл.

Главные тезисы

  • Схемы уклонения от мобилизации в Украине приводят к утрате доверия к системе военной службы.
  • Организованные преступные группировки предлагают полный пакет документов для уклонения от мобилизации за огромные деньги, достигая прибыли до 100 тыс долл ежемесячно.
  • Незаконные схемы уклонения от мобилизации распространены, особенно популярной остается выезд через реку Тиса.
  • Экс-нардепка, соучастница организованной группировки, была задержана за массовое производство фиктивных документов о получении группы инвалидности.
  • Бывшая народная избранница получала от преступных схем “откаты” от сообщников, причастных к выдаче фальшивых документов, что привело к ее задержанию и конфискации имущества.

Бизнес на уклонистах: задержана экс-нардепка

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что речь идет об Ирине Сысоенко.

По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему ухода от мобилизации. К сделке причастна бывшая народная депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с эксдепутаткой приносила "прибыль" почти в 100 тыс долл США. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых двое коллег организатора — заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

Также в схему были привлечены несколько чиновников медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а далее назначали группу инвалидности.

В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержан организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс долл США.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Схемы уклонения от мобилизации в Украине

После введения военного положения и мобилизации в Украине стали популярны схемы незаконного выезда военнообязанных за границу.

Наиболее популярной схемой среди уклонистов остается вариант с рекой Тиса.

После обновления законопроекта о мобилизации "услуги" злоумышленников существенно выросли в цене. Ранее стоимость составляла около 4-5 тыс долл, но сегодня цена может достигать и 20 тыс долл.

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