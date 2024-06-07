"Бизнес" на уклонистах от мобилизации. Задержанная экс-нардепка вышла под залог

Бывший народный депутат, разоблаченная на "заработке" на уклонистах, вышла из СИЗО. За нее был внесен залог 900 тыс грн.
Главные тезисы
- Бывшая народная депутатка задержана и вышла под залог по делу о “бизнесе” на уклоняющихся от мобилизации.
- СБУ разоблачила схему, где экс-нардепка вместе с сообщниками “зарабатывала” на потенциальных призывниках, планировавших уехать за границу.
- Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 900 тыс грн.
- Решается вопрос об избрании мер пресечения для других подозреваемых, однако залог за задержанную экс-нардепку уже внесен.
- После введения мобилизации в Украине стали популярны схемы незаконного выезда военнообязанных за рубеж, например через реку Тиса на западе страны.
Экснардепка вышла под залог по делу о "бизнесе" на уклонистах
По данным СМИ, речь идет об Ирине Сысоенко.
Выход Сысоенко под залог прокомментировала пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.
По словам Максимец, подозреваемой по ходатайству прокурора была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в максимальном размере — более 900 тыс грн.
Кроме этого, по ее словам, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в почти 250 тыс грн посреднику, и ночной домашний арест для еще одного из подозреваемых. Решается вопрос об избрании мер другим подозреваемым.
По имеющейся информации, отметила Максимец, залог за подозреваемую внесен.
СБУ разоблачила "бизнес" экс-нардепки
В Киеве 7 июня была задержана бывший народный депутат. По данным СБУ, она вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на уклонистах до 100 тыс долл.
Ее клиентами были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.
Напомним, после введения мобилизации в Украине стали популярны схемы незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Одним из самых популярных способов есть вариант с рекой Тиса на западе страны.
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