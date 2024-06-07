"Бізнес" на ухилянтах від мобілізації. Затримана екснардепка вийшла під заставу

Колишня народна депутатка, яку було викрито на "заробітку" на ухилянтах, вийшла з СІЗО. За неї було внесено заставу 900 тис грн.

Екснардепка вийшла під заставу у справі про “бізнес” на ухилянтах

За даними ЗМІ, йдеться про Ірину Сисоєнко.

Вихід Сисоєнко під заставу прокоментувала речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець.

За словами Максимець, підозрюваній за клопотанням прокурора було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимальному розмірі — понад 900 тис грн.

У разі внесення застави, на підозрювану покладаються ряд обов’язків, серед яких з’являтися за викликом до слідчого, прокурора; повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з учасниками провадження. Поширити

Окрім цього, за її словами, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у майже 250 тис грн посереднику, та нічний домашній арешт для ще однієї з підозрюваних. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

За наявною інформацією, зазначила Максимець, застава за підозрювану внесена.

СБУ викрила "бізнес" екснардепки

У Києві 7 червня було затримано колишню народну депутатку. За даними СБУ, вона разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до 100 тис дол.

Її клієнтами були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

Нагадаємо, після запровадження мобілізації в Україні стали популярними схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловік за кордон. Одним із найпопулярніших способів є варіант з річкою Тиса на заході країни.