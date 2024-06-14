ДПСУ затримала на кордоні з Молдовою вантажівку з десятками ухилянтів від мобілізації

Ввечері 13 червня на Одещині прикордонники затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

Антирекорд: затримано 41 ухилянта у причепі вантажівки на кордоні з Україною

Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови. Поширити

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що наразі ведуться заходи з перевірки щодо чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон, а проти водія правоохоронці порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.

Ухилянти від мобілізації бігли через українсько-словацький кордон

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Новоселиця» виявив двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Правопорушники не реагували на законні вимоги військовослужбовців, тож зупинити їх вдалося лише після здійснення попереджувального пострілу.

Затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він від них відстав. Щоб його розшукати, правоохоронці підняли в небо безпілотник. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

Усі троє мали з собою паспортні документи громадян України і виявилися жителями Івано-Франківщини. Їх доставили в прикордонний підрозділ за спробу незаконного перетинання державного кордону України.