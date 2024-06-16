По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, в течение недели с 10 по 16 июня оккупационная армия РФ в Украине потеряла 7 тыс 750 человек, 2 самолета и десятки единиц военной техники.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла за неделю 7,750 тыс человек личного состава, 2 самолета и десятки единиц военной техники в Украине.
- Украинские военные успешно стабилизировали ситуацию и перехватили инициативу на двух направлениях фронта в Харьковской области.
- Разрешение украинским войскам наносить удары по территории РФ привело к разрушению логистики российских оккупантов вблизи украинской границы.
- Применение высокоточного оружия и дронов помогло украинским вооруженным силам добиться успеха и лишить противника ударных возможностей.
- Благодаря блок-поэтапной тактике украинских войск ситуация на фронте стабилизировалась, и украинские силы обороны успешно перехватили инициативу.
Что известно о потерях армии РФ в течение недели
личного состава 7 тыс 750 человек ликвидировано,
танков – 87 ед.,
боевых бронированных машин - 138 ед.
артиллерийских систем - 320 ед.
РСЗО - 7 ед.,
средств ПВО - 17 ед,
самолетов – 2 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 177,
крылатых ракет - 19,
автомобильной техники и автоцистерн - 405 ед,
специальной техники – 72.
Что известно о ситуации на фронте
По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Федоренко в эфире "Эспрессо", украинские военные стабилизировали ситуацию по двум направлениям фронта в Харьковской области.
Он отметил, что украинские военные имеют успехи на участке Стрелка-Глубокое и в Волчанске.
По его словам, с предоставлением разрешения западными партнерами на использование их оружия для ударов по территории России, украинские дроны и артиллерия достаточно мощно работают по врагу на его территории.
Федоренко отметил, что разрешение украинским военным наносить удары по территории РФ позволило быстро разрушить систему логистики российских оккупантов вблизи украинской границы на Харьковщине.
При этом Федоренко добавил, что противнику пришлось применять другую тактику - меньшее количество групп, меньшее насыщение, что существенно ударило по его ударно-штурмовым способностям.
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