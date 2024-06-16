Стали известны потери армии РФ в течение недели в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Стали известны потери армии РФ в течение недели в войне против Украины

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, в течение недели с 10 по 16 июня оккупационная армия РФ в Украине потеряла 7 тыс 750 человек, 2 самолета и десятки единиц военной техники.

Главные тезисы

  • Армия РФ потеряла за неделю 7,750 тыс человек личного состава, 2 самолета и десятки единиц военной техники в Украине.
  • Украинские военные успешно стабилизировали ситуацию и перехватили инициативу на двух направлениях фронта в Харьковской области.
  • Разрешение украинским войскам наносить удары по территории РФ привело к разрушению логистики российских оккупантов вблизи украинской границы.
  • Применение высокоточного оружия и дронов помогло украинским вооруженным силам добиться успеха и лишить противника ударных возможностей.
  • Благодаря блок-поэтапной тактике украинских войск ситуация на фронте стабилизировалась, и украинские силы обороны успешно перехватили инициативу.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

  • личного состава 7 тыс 750 человек ликвидировано,

  • танков – 87 ед.,

  • боевых бронированных машин - 138 ед.

  • артиллерийских систем - 320 ед.

  • РСЗО - 7 ед.,

  • средств ПВО - 17 ед,

  • самолетов – 2 ед.,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 177,

  • крылатых ракет - 19,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 405 ед,

  • специальной техники – 72.

Что известно о ситуации на фронте

По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрия Федоренко в эфире "Эспрессо", украинские военные стабилизировали ситуацию по двум направлениям фронта в Харьковской области.

Он отметил, что украинские военные имеют успехи на участке Стрелка-Глубокое и в Волчанске.

Идут активные бои, но еще нужно немного времени, чтобы Силы обороны в полной мере приняли тактическую инициативу себе на пользу, – подчеркнул Федоренко.

По его словам, с предоставлением разрешения западными партнерами на использование их оружия для ударов по территории России, украинские дроны и артиллерия достаточно мощно работают по врагу на его территории.

Это очень сильно играет в пользу Сил обороны – противник упустил возможность максимально близко приближаться к линии государственной границы и чувствовать себя там безнаказанным. Если говорить о беспилотниках, то к разрешению мы применяли их достаточно эффективно по разным категориям военных целей на территории Российской Федерации, но этого было мало для того, чтобы в полной мере давать понять противнику, что он теперь не имеет ни одного квадратного метра вблизи государственной границы, где он мог бы чувствовать себя в безопасности, - отмечает командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес".

Федоренко отметил, что разрешение украинским военным наносить удары по территории РФ позволило быстро разрушить систему логистики российских оккупантов вблизи украинской границы на Харьковщине.

Применение высокоточного оружия дало возможность, чтобы противник от линии государственной границы вынужден был вытаскивать основные силы и средства в тыл, – объясняет военный.

При этом Федоренко добавил, что противнику пришлось применять другую тактику - меньшее количество групп, меньшее насыщение, что существенно ударило по его ударно-штурмовым способностям.

Силы обороны, в частности, в рамках пакета военной помощи, при поддержке украинской нации средствами БПЛА, получили возможность достаточно эффективно и плотно его поражать. Таким образом, и произошла эта блок-поэтапная не просто стабилизация ситуации, а перехват тактической инициативы на поле боя, - подчеркнул военный.

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