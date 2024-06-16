За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, протягом тижня з 10 по 16 червня окупаційна армія РФ в Україні втратила 7 тис 750 осіб, 2 літаки та десятки одиниць військової техніки.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

особового складу 7 тис 750 осіб ліквідовано,

танків - 87 од.,

бойових броньованих машин - 138 од.,

артилерійських систем - 320 од.,

РСЗВ - 7 од.,

засобів ППО - 17 од,

літаків - 2 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,

крилатих ракет - 19,

автомобільної техніки та автоцистерн - 405 од,

спеціальної техніки - 72.

Що відомо про ситуацію на фронті

За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрія Федоренка в ефірі "Еспресо", українські військові стабілізували ситуацію на двох напрямках фронту у Харківській області.

Він зазначив, що українські військові мають успіхи на ділянці Стрілеча-Глибоке та у Вовчанську.

Йдуть активні бої, але ще треба трохи часу, щоб Сили оборони повною мірою перейняли тактичну ініціативу собі на користь, - підкреслив Федоренко. Поширити

За його словами, із наданням дозволу західними партнерами на використання їхньої зброї для ударів по території Росії, українські дрони та артилерія доволі потужно працюють по ворогу на його ж території.

Це дуже сильно грає на користь Сил оборони - противник втратив можливість максимально близько наближатись до лінії державного кордону і відчувати себе там безкарним. Якщо казати про безпілотники, то до дозволу, ми застосовували їх достатньо ефективно по різних категоріях військових цілей на території Російської Федерації, але цього було замало для того, щоб повною мірою давати зрозуміти противнику, що він тепер не має жодного квадратного метра поблизу державного кордону, де він міг би почуватися в безпеці, - наголошує командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес". Поширити

Федоренко зазначив, що дозвіл українським військовим завдавати ударів по території РФ дозволив швидко зруйнувати систему логістики російських окупантів поблизу українського кордону на Харківщині.

Застосування високоточної зброї дало можливість, щоб противник від лінії державного кордону змушений був витягувати основні сили й засоби в тил, - пояснює військовий. Поширити

При цьому Федоренко додав, що противнику довелося застосовувати іншу тактику - меншої кількості груп, менше насичення, що суттєво вдарило по його ударно штурмових спроможностях.