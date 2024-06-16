Стали відомі втрати армії РФ протягом тижня у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Стали відомі втрати армії РФ протягом тижня у війні проти України

Військовий ЗСУ
Джерело:  online.ua

За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, протягом тижня з 10 по 16 червня окупаційна армія РФ в Україні втратила 7 тис 750 осіб, 2 літаки та десятки одиниць військової техніки. 

Головні тези:

  • Протягом тижня окупаційна армія РФ в Україні втратила 7 тис 750 осіб, 2 літаки та десятки одиниць військової техніки.
  • Українські військові успішно стабілізували ситуацію на двох напрямках фронту у Харківській області.
  • Дозвіл українським військам завдавати удари по території РФ дозволив зруйнувати логістику російських окупантів поблизу державного кордону на Харківщині.
  • За допомогою високоточної зброї українські війська змусили противника витягати основні сили й засоби в тил, позбавивши його ударних спроможностей.
  • Благодаря блок-поетапній тактиці українських військ ситуація на фронті стабілізувалася, а ініціатива була успішно перехоплена на користь українських сил оборони.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

  • особового складу 7 тис 750 осіб ліквідовано,

  • танків - 87 од.,

  • бойових броньованих машин - 138 од.,

  • артилерійських систем - 320 од.,

  • РСЗВ - 7 од.,

  • засобів ППО - 17 од,

  • літаків - 2 од.,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,

  • крилатих ракет - 19,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 405 од,

  • спеціальної техніки - 72.

Що відомо про ситуацію на фронті

За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрія Федоренка в ефірі "Еспресо", українські військові стабілізували ситуацію на двох напрямках фронту у Харківській області.

Він зазначив, що українські військові мають успіхи на ділянці  Стрілеча-Глибоке та у Вовчанську.

Йдуть активні бої, але ще треба трохи часу, щоб Сили оборони повною мірою перейняли тактичну ініціативу собі на користь, - підкреслив Федоренко.

За його словами, із наданням дозволу західними партнерами на використання їхньої зброї для ударів по території Росії, українські дрони та артилерія доволі потужно працюють по ворогу на його ж території.

Це дуже сильно грає на користь Сил оборони - противник втратив можливість максимально близько наближатись до лінії державного кордону і відчувати себе там безкарним. Якщо казати про безпілотники, то до дозволу, ми застосовували їх достатньо ефективно по різних категоріях військових цілей на території Російської Федерації, але цього було замало для того, щоб повною мірою давати зрозуміти противнику, що він тепер не має жодного квадратного метра поблизу державного кордону, де він міг би почуватися в безпеці, - наголошує командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес".

Федоренко зазначив, що дозвіл українським військовим завдавати ударів по території РФ дозволив швидко зруйнувати систему логістики російських окупантів поблизу українського кордону на Харківщині.

Застосування високоточної зброї дало можливість, щоб противник від лінії державного кордону змушений був витягувати основні сили й засоби в тил, - пояснює військовий.

При цьому Федоренко додав, що противнику довелося застосовувати іншу тактику - меншої кількості груп, менше насичення, що суттєво вдарило по його ударно штурмових спроможностях.

А Сили оборони, зокрема, в рамках пакета військової допомоги, за підтримки української нації засобами БПЛА, отримали можливість достатньо ефективно і щільно його уражати. Таким чином і відбулася ця блок-поетапна не просто стабілізація ситуації, а перехоплення тактичної ініціативи на полі бою, - підкреслив військовий.

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