За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, протягом тижня з 10 по 16 червня окупаційна армія РФ в Україні втратила 7 тис 750 осіб, 2 літаки та десятки одиниць військової техніки.
Головні тези:
- Протягом тижня окупаційна армія РФ в Україні втратила 7 тис 750 осіб, 2 літаки та десятки одиниць військової техніки.
- Українські військові успішно стабілізували ситуацію на двох напрямках фронту у Харківській області.
- Дозвіл українським військам завдавати удари по території РФ дозволив зруйнувати логістику російських окупантів поблизу державного кордону на Харківщині.
- За допомогою високоточної зброї українські війська змусили противника витягати основні сили й засоби в тил, позбавивши його ударних спроможностей.
- Благодаря блок-поетапній тактиці українських військ ситуація на фронті стабілізувалася, а ініціатива була успішно перехоплена на користь українських сил оборони.
Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня
особового складу 7 тис 750 осіб ліквідовано,
танків - 87 од.,
бойових броньованих машин - 138 од.,
артилерійських систем - 320 од.,
РСЗВ - 7 од.,
засобів ППО - 17 од,
літаків - 2 од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 177,
крилатих ракет - 19,
автомобільної техніки та автоцистерн - 405 од,
спеціальної техніки - 72.
Що відомо про ситуацію на фронті
За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрія Федоренка в ефірі "Еспресо", українські військові стабілізували ситуацію на двох напрямках фронту у Харківській області.
Він зазначив, що українські військові мають успіхи на ділянці Стрілеча-Глибоке та у Вовчанську.
За його словами, із наданням дозволу західними партнерами на використання їхньої зброї для ударів по території Росії, українські дрони та артилерія доволі потужно працюють по ворогу на його ж території.
Федоренко зазначив, що дозвіл українським військовим завдавати ударів по території РФ дозволив швидко зруйнувати систему логістики російських окупантів поблизу українського кордону на Харківщині.
При цьому Федоренко додав, що противнику довелося застосовувати іншу тактику - меншої кількості груп, менше насичення, що суттєво вдарило по його ударно штурмових спроможностях.
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