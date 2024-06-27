Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.
Головні тези:
- Під час 'м'ясних штурмів' на Запорізькому напрямку одна з бригад РФ втратила до 95% складу в районі Мирного.
- Російські командири постійно використовують агресивні тактики на фронті, що призводить до серйозних людських втрат.
- З початку доби 27 червня зафіксовано 48 бойових зіткнень на лінії фронту, що свідчить про загострення ситуації в регіоні.
- Партизани зафіксували, що 'м'ясні штурми' та великі втрати особового складу не є винятком на Запорізькому напрямку.
- Звіти від агентів відобразили критичну ситуацію, яка склалася в результаті неефективних тактик російських командирів у районі Мирного.
Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу
Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу.
Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.
Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.
Ситуація на фронті
Російські командири постійно використовують "м'ясні штурми" на фронті. Так, як зазначають у Генштабі, з початку доби, 27 червня, на лінії фронту зафіксовано вже 48 бойових зіткнень.
Зокрема, на Оріхівському напрямку росіяни штурмували в районі Малої Токмачки.
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