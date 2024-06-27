Одна із бригад армії РФ втратила 95% складу під Запоріжжям — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Одна із бригад армії РФ втратила 95% складу під Запоріжжям — АТЕШ

Одна із бригад армії РФ втратила 95% складу під Запоріжжям — АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу.

Головні тези:

  • Під час 'м'ясних штурмів' на Запорізькому напрямку одна з бригад РФ втратила до 95% складу в районі Мирного.
  • Російські командири постійно використовують агресивні тактики на фронті, що призводить до серйозних людських втрат.
  • З початку доби 27 червня зафіксовано 48 бойових зіткнень на лінії фронту, що свідчить про загострення ситуації в регіоні.
  • Партизани зафіксували, що 'м'ясні штурми' та великі втрати особового складу не є винятком на Запорізькому напрямку.
  • Звіти від агентів відобразили критичну ситуацію, яка склалася в результаті неефективних тактик російських командирів у районі Мирного.

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу

Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", — йдеться у повідомленні.

Одна із бригад РФ на Запорізькому напрямку втратила 95% складу.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.

Ситуація на фронті

Російські командири постійно використовують "м'ясні штурми" на фронті. Так, як зазначають у Генштабі, з початку доби, 27 червня, на лінії фронту зафіксовано вже 48 бойових зіткнень.

Зокрема, на Оріхівському напрямку росіяни штурмували в районі Малої Токмачки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ФСБ вербує місцевих у Криму для пошуків партизанів — АТЕШ
фсб
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку за частиною Росгвардії — відео
Росгвардія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ відстежує переміщення військової техніки РФ під Сімферополем
Військова техніка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?