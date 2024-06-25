АТЕШ відстежує переміщення військової техніки РФ під Сімферополем

Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують слідкувати за технікою та живою силою російських окупантів у Криму.
Головні тези:
- Партизани кримськотатарського руху АТЕШ уважно слідкують за переміщеннями техніки РФ у Криму, зокрема в районі Сімферополя.
- Росіяни почали активно вербувати місцевих жителів для виявлення підпілля у Криму, що спонукає АТЕШ діяти обережно та надавати інформацію тільки захищеним каналам.
- У місті Євпаторія збільшилася кількість камер спостереження після публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі, що свідчить про намагання РФ контролювати ситуацію на узбережжі.
- Партизани АТЕШ наголошують, що їхня робота спрямована на залишення російських окупантів у Криму без техніки та особового складу, використовуючи всі доступні засоби.
- Дії російських військових та спроби виявлення підпілля роблять АТЕШ ще більш пильним та активним у виконанні своїх завдань у Криму.
АТЕШ пильнує за перекиданням техніки РФ у Сімферопольському районі
Про це підпільники повідомили у своєму Telegram-каналі.
Цього разу було зафіксовано перекидання техніки та особового складу в районі Сімферополя, у тому числі системи БМ-21 «ГРАД» у район аеродрому «Гвардійське».
Нам відомі всі призначення кожної одиниці техніки, тому жити всьому цьому металобрухту залишилося недовго. До материкової частини України нічого не доїде!
Як РФ намагається виявити партизанів у Криму
Росіяни все активніше почали вербувати місцевих людей для виявлення підпілля у Криму.
Як зазначає АТЕШ, представники Росгвардії приходять до місцевих жителів на роботу та пропонують співпрацю, а саме надавати інформацію про підозрілих осіб, які, на їхню думку, "зливають" дані про силовиків Росії українськими структурами.
У Євпаторії збільшилася кількість камер спостереження вздовж узбережжя після постійних публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі.
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