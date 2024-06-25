АТЕШ відстежує переміщення військової техніки РФ під Сімферополем

Партизани кримськотатарського руху АТЕШ продовжують слідкувати за технікою та живою силою російських окупантів у Криму.

АТЕШ пильнує за перекиданням техніки РФ у Сімферопольському районі

Агенти АТЕШ уважно стежать за всіма переміщеннями рашистів та їхньої техніки у всіх куточках Криму. Поширити

Про це підпільники повідомили у своєму Telegram-каналі.

Цього разу було зафіксовано перекидання техніки та особового складу в районі Сімферополя, у тому числі системи БМ-21 «ГРАД» у район аеродрому «Гвардійське».

Нам відомі всі призначення кожної одиниці техніки, тому жити всьому цьому металобрухту залишилося недовго. До материкової частини України нічого не доїде!

Як РФ намагається виявити партизанів у Криму

Росіяни все активніше почали вербувати місцевих людей для виявлення підпілля у Криму.

Як зазначає АТЕШ, представники Росгвардії приходять до місцевих жителів на роботу та пропонують співпрацю, а саме надавати інформацію про підозрілих осіб, які, на їхню думку, "зливають" дані про силовиків Росії українськими структурами.

У Євпаторії збільшилася кількість камер спостереження вздовж узбережжя після постійних публікацій фотографій фортифікаційних споруд у мережі.