АТЕШ розвідав штаб частини ПКС у Санкт-Петербурзі РФ — фото

Партизани провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта.

Що вдалося виявити партизанам під час нової розвідки

Агенти "АТЕШ" зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами, — йдеться в повідомленні. Поширити

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта:

59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите, — наголосили партизани. Поширити

Що відомо про попередні розвідки партизанів та диверсії

Варто зазначити, що на території Росії діє мережа агентів партизанського руху до якої входять цивільні та військові.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, як партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Також напередодні партизани провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в Росії.

Крім того, партизанський рух виявив приховану базу підготовки контрактників з африканських країн у Санкт-Петербурзі.