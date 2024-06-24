АТЕШ розвідав штаб частини ПКС у Санкт-Петербурзі РФ — фото
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АТЕШ розвідав штаб частини ПКС у Санкт-Петербурзі РФ — фото

рф
Джерело:  АТЕШ

Партизани провели розвідку штабу військової частини повітряно-космічних сил у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта.

Головні тези:

 

  • Агенти “АТЕШ” встановили точні координати військового об'єкта та дізналися про специфіку роботи підрозділу.
  • Дії партизанів у Росії включають диверсії на залізниці та виявлення прихованих баз підготовки контрактників.
  • Партизани активно взаємодіють з агентами руху опору для збору важливої інформації про об'єкти військового значення.
  • Розвідка та діяльність партизанів можуть впливати на безпеку військових об'єктів та стан безпеки в регіоні загалом.

Що вдалося виявити партизанам під час нової розвідки

Агенти "АТЕШ" зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами, — йдеться в повідомленні.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта:

  • 59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенти руху опору зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите, — наголосили партизани.

Що відомо про попередні розвідки партизанів та диверсії

Варто зазначити, що на території Росії діє мережа агентів партизанського руху до якої входять цивільні та військові.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, як партизани влаштували диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Також напередодні партизани провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в Росії.

Крім того, партизанський рух виявив приховану базу підготовки контрактників з африканських країн у Санкт-Петербурзі.

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