АТЕШ разведал штаб части ПКС в Санкт-Петербурге РФ — фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ разведал штаб части ПКС в Санкт-Петербурге РФ — фото

рф
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.

Главные тезисы

 

  • Действия партизан включают диверсии на железные дороги и выявление скрытых баз подготовки контрактников.
  • Разведка и деятельность партизан могут существенно повлиять на безопасность военных объектов и общее состояние безопасности в регионе.
  • Партизаны также активно взаимодействуют с агентами движения сопротивления для сбора важной информации об объектах военного значения.
  • На территории России действует сеть агентов партизанского движения, включая гражданских и военных, осуществляющих предварительные разведки и диверсии.

Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки

Агенты "АТЭШ" заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями, говорится в сообщении.

Партизаны отметили точные координаты военного объекта:

  • 59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.

Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите, — подчеркнули партизаны.

Что известно о предварительных разведках партизан и диверсии

Следует отметить, что на территории России действует сеть агентов партизанского движения, в которую входят гражданские и военные.

Напомним, вчера стало известно о том, как партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Также накануне партизаны провели диверсию на железнодорожном узле близ Смоленска в России.

Кроме того, партизанское движение обнаружило скрытую базу подготовки контрактников из африканских стран в Санкт-Петербурге.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил госпиталь в Крыму со спецназом ГРУ РФ — фото
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь — видео
Атеш
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ФСБ вербует местных в Крыму для поисков партизан — АТЕШ
фсб

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?