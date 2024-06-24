Партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.
Главные тезисы
- Действия партизан включают диверсии на железные дороги и выявление скрытых баз подготовки контрактников.
- Разведка и деятельность партизан могут существенно повлиять на безопасность военных объектов и общее состояние безопасности в регионе.
- Партизаны также активно взаимодействуют с агентами движения сопротивления для сбора важной информации об объектах военного значения.
- На территории России действует сеть агентов партизанского движения, включая гражданских и военных, осуществляющих предварительные разведки и диверсии.
Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки
Партизаны отметили точные координаты военного объекта:
59.706401797986864, 30.37792226968436
Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.
Что известно о предварительных разведках партизан и диверсии
Следует отметить, что на территории России действует сеть агентов партизанского движения, в которую входят гражданские и военные.
Напомним, вчера стало известно о том, как партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.
Также накануне партизаны провели диверсию на железнодорожном узле близ Смоленска в России.
Кроме того, партизанское движение обнаружило скрытую базу подготовки контрактников из африканских стран в Санкт-Петербурге.
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