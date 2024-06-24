АТЕШ разведал штаб части ПКС в Санкт-Петербурге РФ — фото

Партизаны провели разведку штаба воинской части воздушно-космических сил в Санкт-Петербурге и указали точные координаты объекта.

Что удалось обнаружить партизанам во время новой разведки

Агенты "АТЭШ" заинтересовались этим объектом достаточно давно. ВЧ 26934 была связана с военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями, говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны отметили точные координаты военного объекта:

59.706401797986864, 30.37792226968436

Агенты движения сопротивления отметили, что они изучили специфику работы подразделения и штаба.

Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы передвигаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите, — подчеркнули партизаны. Поделиться

Что известно о предварительных разведках партизан и диверсии

Следует отметить, что на территории России действует сеть агентов партизанского движения, в которую входят гражданские и военные.

Напомним, вчера стало известно о том, как партизаны устроили диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Также накануне партизаны провели диверсию на железнодорожном узле близ Смоленска в России.

Кроме того, партизанское движение обнаружило скрытую базу подготовки контрактников из африканских стран в Санкт-Петербурге.