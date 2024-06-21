АТЕШ отследил госпиталь в Крыму со спецназом ГРУ РФ — фото

Агент партизанского движения "Атеш" разведал местонахождение госпиталя в Крыму, где проходит лечение спецназ ГРУ РФ.
Главные тезисы
- Проведена разведка военно-морского клинического госпиталя в Севастополе, обнаружены раненые военнослужащие России.
- Агенты АТЕШ заметили быстрое движение военных РФ через города, следят за их маршрутами и перемещениями.
- Оккупантам не стоит расслабляться, партизаны готовы к встрече как в городе, так и на трассах.
Партизаны провели новую разведку в Крыму
Как отмечается, партизаны провели разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и проявили активность поступления раненых военнослужащих России.
Через два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.
Также движение отмечает, что среди постоянных пациентов обнаружены представители 127-й отдельной разведывательной бригады врага.
Партизаны доложили о ситуации в Крыму
Агенты АТЕШ обратили внимание, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.
До встречи на парковке ТРЦ "Магистраль". А «аксеновцев» ждем на их любимом месте, у Красных Пещер, — подытожили в АТЕШ.
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