АТЕШ отследил госпиталь в Крыму со спецназом ГРУ РФ — фото

Агент партизанского движения "Атеш" разведал местонахождение госпиталя в Крыму, где проходит лечение спецназ ГРУ РФ.

Партизаны провели новую разведку в Крыму

Как отмечается, партизаны провели разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и проявили активность поступления раненых военнослужащих России.

Через два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло 10 эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.

Также движение отмечает, что среди постоянных пациентов обнаружены представители 127-й отдельной разведывательной бригады врага.

Оккупантам расслабляться не стоит, даже в таком, казалось бы, спокойном месте. Напротив, нужно готовиться встречать гостей, — отмечает АТЕШ. Поделиться

Партизаны доложили о ситуации в Крыму

Агенты АТЕШ обратили внимание, что в последнее время военные РФ стали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, боясь слежки и фотофиксации.

Хотим сообщить им, что это не поможет. Движение АТЕШ следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещение по всем трассам, — отметили партизаны. Поделиться