АТЕШ відстежив госпіталь у Криму зі спецназом ГРУ РФ — фото

Агент партизанського руху "Атеш" розвідав місцезнаходження госпіталя у Криму, де проходить лікування спецназ ГРУ РФ.
Головні тези:
- За допомогою фотодоказів партизани виявили активність та евакуацію поранених військовослужбовців Росії.
- Рух АТЕШ має велику базу даних про переміщення ворожих військових по регіону, що підвищує рівень інформаційної безпеки.
- За словами агентів, військові РФ намагаються уникати стеження та фотофіксацію місцезнаходження, але рух АТЕШ знаходить їхні маршрути.
Партизани провели нову розвідку в Криму
Як зазначається, партизани провели розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії.
За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади.
Також рух зазначає, що серед постійних пацієнтів виявлено представників 127-ої окремої розвідувальної бригади ворога.
Партизани доповіли про ситуацію в Криму
Агенти АТЕШ звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.
До зустрічі на парковці ТРЦ «Магістраль». А «аксенівців» чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер, — підсумували в АТЕШ.
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