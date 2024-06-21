АТЕШ відстежив госпіталь у Криму зі спецназом ГРУ РФ — фото

Агент партизанського руху "Атеш" розвідав місцезнаходження госпіталя у Криму, де проходить лікування спецназ ГРУ РФ.

Партизани провели нову розвідку в Криму

Як зазначається, партизани провели розвідку військово-морського клінічного госпіталю в Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців Росії.

За дві години спостереження на територію госпіталю прибуло 10 евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовано представників 127 окремої розвідувальної бригади.

Також рух зазначає, що серед постійних пацієнтів виявлено представників 127-ої окремої розвідувальної бригади ворога.

Окупантам розслаблятися не варто, навіть у такому, начебто, спокійному місці. Навпаки, треба готуватись зустрічати гостей, — зазначає АТЕШ. Поширити

Партизани доповіли про ситуацію в Криму

Агенти АТЕШ звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.

Хочемо повідомити їх, що це не допоможе. Рух АТЕШ стежить за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху та фіксує переміщення на всіх трасах, — зазначили партизани. Поширити