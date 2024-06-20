АТЕШ знайшов ще один склад військової техніки РФ у Криму — відео

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили склад та стоянку військової техніки ЗС Росії в смт Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

АТЕШ знайшов склад військової техніки росіян у Гвардійському

Що саме розміщувалося у Гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашисти в паніці та поспіху, спробують перемістити все на нове місце) Поширити

Але ми готові до будь-якого варіанту і кожен з них має свої плюси!

Координати цілей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.

З кожним днем, у наших лавах все більше російських військових, які вирішили стати на бік правди та закону!

Партизани доповіли про ситуацію в Криму

Агенти АТЕШ звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.

Хочемо повідомити їх, що це не допоможе. Рух АТЕШ стежить за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху та фіксує переміщення на всіх трасах, — зазначили партизани. Поширити

До зустрічі на парковці ТРЦ «Магістраль». А «аксенівців» чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер, — підсумували в АТЕШ.