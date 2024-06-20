АТЕШ знайшов ще один склад військової техніки РФ у Криму — відео

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили склад та стоянку військової техніки ЗС Росії в смт Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Агенти АТЕШ виявили склад військової техніки ЗС Росії у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.
- Партизани зазначають, що російські військові посилюють швидкість руху, уникаючи тривалого перебування в містах з метою уникнути стеження та фотофіксації.
- Рух АТЕШ слідкує за кожним підрозділом, фіксує переміщення та знає маршрути руху російських військових на тимчасово окупованій території.
- Агенти руху АТЕШ закликають до уваги та обережності, висловлюючи готовність до будь-якого розвитку подій та підготовки до можливих переміщень техніки.
АТЕШ знайшов склад військової техніки росіян у Гвардійському
Але ми готові до будь-якого варіанту і кожен з них має свої плюси!
Координати цілей: 45.116648, 34.026876, 45.115384, 34.027099.
З кожним днем, у наших лавах все більше російських військових, які вирішили стати на бік правди та закону!
Партизани доповіли про ситуацію в Криму
Агенти АТЕШ звернули увагу на те, що останнім часом військові РФ стали дуже швидко проїжджати міста і не затримуватись там надовго, боячись стеження та фотофіксації.
До зустрічі на парковці ТРЦ «Магістраль». А «аксенівців» чекаємо на їхньому улюбленому місці, біля Червоних Печер, — підсумували в АТЕШ.
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