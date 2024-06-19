Росія перекидає військову техніку до окупованої Горлівки — АТЕШ

РФ перекидає техніку з Єнакієво до Горлівки

Агенти АТЕШ відстежили переміщення 10 Уралів та 19 “буханок” рашистів у районі Єнакієвого, по трасі М30, у бік Горлівки.

Кожен їхній рух нам відомий. Тому весь транспорт буде знищено найближчим часом прямо на території Донецької області.

Що виявив АТЕШ під час розвідки в Тольятті

Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті Самарської області.

Як зазначається, агент нашого руху серед ВС Росії на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.