Росія перекидає військову техніку до окупованої Горлівки — АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ фіксує переміщення техніки ГВ «ПІВНІЧ» російьких окупантів у Донецькій області.
Головні тези:
- Агенти АТЕШ спостерігають за діяльністю російських військ і відстежують їхні рухи, плануючи знищення транспорту на території Донецької області.
- Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті, яка готується до відправки в Україну на Харківський напрямок.
- Агенти руху проводять комплексну розвідку військової частини, аналізуючи розміщення ППО та здійснюючи видобуток необхідних документів.
- Ці дослідження свідчать про активну мобілізацію військ Росії та підтверджують загрозу безпеці України від російської агресії.
РФ перекидає техніку з Єнакієво до Горлівки
Агенти АТЕШ відстежили переміщення 10 Уралів та 19 “буханок” рашистів у районі Єнакієвого, по трасі М30, у бік Горлівки.
Кожен їхній рух нам відомий. Тому весь транспорт буде знищено найближчим часом прямо на території Донецької області.
Що виявив АТЕШ під час розвідки в Тольятті
Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті Самарської області.
Як зазначається, агент нашого руху серед ВС Росії на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.
Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-