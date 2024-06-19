Росія перекидає військову техніку до окупованої Горлівки — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія перекидає військову техніку до окупованої Горлівки — АТЕШ

Горлівка
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ фіксує переміщення техніки ГВ «ПІВНІЧ» російьких окупантів у Донецькій області.

Головні тези:

  • Агенти АТЕШ спостерігають за діяльністю російських військ і відстежують їхні рухи, плануючи знищення транспорту на території Донецької області.
  • Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті, яка готується до відправки в Україну на Харківський напрямок.
  • Агенти руху проводять комплексну розвідку військової частини, аналізуючи розміщення ППО та здійснюючи видобуток необхідних документів.
  • Ці дослідження свідчать про активну мобілізацію військ Росії та підтверджують загрозу безпеці України від російської агресії.

РФ перекидає техніку з Єнакієво до Горлівки

Агенти АТЕШ відстежили переміщення 10 Уралів та 19 “буханок” рашистів у районі Єнакієвого, по трасі М30, у бік Горлівки.

Кожен їхній рух нам відомий. Тому весь транспорт буде знищено найближчим часом прямо на території Донецької області.

Що виявив АТЕШ під час розвідки в Тольятті

Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті Самарської області.

Як зазначається, агент нашого руху серед ВС Росії на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуваючи необхідні документи.

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