Россия перебрасывает военную технику в оккупированную Горловку — АТЕШ

РФ перебрасывает технику из Енакиево в Горловку

Агенты АТЕШ отследили перемещение 10 Уралов и 19 "буханок" рашистов в районе Енакиево, по трассе М30, в сторону Горловки.

Каждое их движение нам известно. Поэтому весь транспорт будет уничтожен в ближайшее время прямо на территории Донецкой области.

Что обнаружил АТЕШ во время разведки в Тольятти

Партизаны обнаружили состав техники армии РФ в воинской части Тольятти Самарской области.

Как отмечается, агент нашего движения среди ВС России на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.

Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.