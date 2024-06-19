Россия перебрасывает военную технику в оккупированную Горловку — АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ фиксирует перемещение техники ГО «СЕВЕР» российских окупантов в Донецкой области.
Главные тезисы
- Движение АТЕШ фиксирует переброску военной техники российских оккупантов в Донецкой области.
- Партизаны проводят разведку и готовятся уничтожить транспорт на территории Донецкой области, засекая перемещения войск.
- Обнаружение техники и разведка в Тольятти свидетельствуют о подготовке российских войск к отправке в Украину на Харьковское направление.
- Агенты движения проводят комплексную разведку, изучая размещение ПВО РФ.
- Активная мобилизация войск России и перемещение техники подтверждают угрозу безопасности Украины от российской агрессии.
РФ перебрасывает технику из Енакиево в Горловку
Агенты АТЕШ отследили перемещение 10 Уралов и 19 "буханок" рашистов в районе Енакиево, по трассе М30, в сторону Горловки.
Каждое их движение нам известно. Поэтому весь транспорт будет уничтожен в ближайшее время прямо на территории Донецкой области.
Что обнаружил АТЕШ во время разведки в Тольятти
Партизаны обнаружили состав техники армии РФ в воинской части Тольятти Самарской области.
Как отмечается, агент нашего движения среди ВС России на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.
Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.
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