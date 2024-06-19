Россия перебрасывает военную технику в оккупированную Горловку — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Россия перебрасывает военную технику в оккупированную Горловку — АТЕШ

Горловка
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ фиксирует перемещение техники ГО «СЕВЕР» российских окупантов в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Движение АТЕШ фиксирует переброску военной техники российских оккупантов в Донецкой области.
  • Партизаны проводят разведку и готовятся уничтожить транспорт на территории Донецкой области, засекая перемещения войск.
  • Обнаружение техники и разведка в Тольятти свидетельствуют о подготовке российских войск к отправке в Украину на Харьковское направление.
  • Агенты движения проводят комплексную разведку, изучая размещение ПВО РФ.
  • Активная мобилизация войск России и перемещение техники подтверждают угрозу безопасности Украины от российской агрессии.

РФ перебрасывает технику из Енакиево в Горловку

Агенты АТЕШ отследили перемещение 10 Уралов и 19 "буханок" рашистов в районе Енакиево, по трассе М30, в сторону Горловки.

Каждое их движение нам известно. Поэтому весь транспорт будет уничтожен в ближайшее время прямо на территории Донецкой области.

Что обнаружил АТЕШ во время разведки в Тольятти

Партизаны обнаружили состав техники армии РФ в воинской части Тольятти Самарской области.

Как отмечается, агент нашего движения среди ВС России на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.

Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.

Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и извлекая необходимые документы.

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