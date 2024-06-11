АТЕШ рассекретил данные раненых российских оккупантов из 36-й ОМСБр — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ рассекретил данные раненых российских оккупантов из 36-й ОМСБр — фото

Оккупанты
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Источник:  АТЕШ

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ узнали информацию о раненых российских военных из 36-й бригады.

Главные тезисы

  • Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ рассекретили данные о раненых российских военных из 36-й бригады.
  • Движение сопротивления получило информацию об эвакуации семей российских военных из Крыма.
  • Российские военные готовятся к новым вызовам по борьбе с БПЛА, создавая новые мобильные группы ПВО.
  • Такие данные упрощают отслеживание результатов работы Сил обороны Украины и позволяют знать количество ликвидированных российских оккупантов.
  • Рассекреченные сведения способствуют повышению безопасности в Крыму и реагированию на стратегические переориентации ВС России.

АТЕШ разведал данные раненых оккупантов

Партизаны по движению сопротивления АТЕШ рассекретили список раненых российских террористов из 36-й отдельной мотострелковой бригады

Об этом они сообщили в Telegram.

Проукраинский агент, который сейчас находится в штабе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (прим. — в/ч 06705), поделился с партизанами информацией о мертвых и раненых российских военных.

Мы в свою очередь оперативно передаем данные Силам обороны Украины, что упрощает отслеживание результатов их работы. Благодаря этим данным мы можем знать количество ликвидированных рашистов. Мы узнаем все и обо всех, никто не спрячется на украинской земле.

Оккупанты готовят свои семьи к эвакуации из Крыма

Партизаны АТЕШ узнали, что российские военные сил ПВО должны срочно эвакуировать семьи из Крыма.

Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные города Южного военного округа.

Это развитие совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия.

Параллельно ВС России создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, в то время как основное внимание уходит из Крыма.

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