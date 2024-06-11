АТЕШ рассекретил данные раненых российских оккупантов из 36-й ОМСБр — фото

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ узнали информацию о раненых российских военных из 36-й бригады.
Главные тезисы
- Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ рассекретили данные о раненых российских военных из 36-й бригады.
- Движение сопротивления получило информацию об эвакуации семей российских военных из Крыма.
- Российские военные готовятся к новым вызовам по борьбе с БПЛА, создавая новые мобильные группы ПВО.
- Такие данные упрощают отслеживание результатов работы Сил обороны Украины и позволяют знать количество ликвидированных российских оккупантов.
- Рассекреченные сведения способствуют повышению безопасности в Крыму и реагированию на стратегические переориентации ВС России.
АТЕШ разведал данные раненых оккупантов
Партизаны по движению сопротивления АТЕШ рассекретили список раненых российских террористов из 36-й отдельной мотострелковой бригады
Об этом они сообщили в Telegram.
Проукраинский агент, который сейчас находится в штабе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (прим. — в/ч 06705), поделился с партизанами информацией о мертвых и раненых российских военных.
Оккупанты готовят свои семьи к эвакуации из Крыма
Партизаны АТЕШ узнали, что российские военные сил ПВО должны срочно эвакуировать семьи из Крыма.
Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные города Южного военного округа.
Это развитие совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия.
Параллельно ВС России создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, в то время как основное внимание уходит из Крыма.
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