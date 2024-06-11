АТЕШ розсекретив дані поранених російських окупантів з 36-ї ОМСБр — фото

Учасники кримськотатарського руху спротиву АТЕШ дізналися інформацію про поранених російських військових з 36-ої бригади.
Головні тези:
- Учасники кримськотатарського руху спротиву АТЕШ розсекретили дані про поранених російських військових з 36-ої бригади.
- Рух спротиву отримав інформацію про евакуацію сімей російських військових з Криму.
- Російські військові готуються до нових викликів у боротьбі з БПЛА, створюючи нові мобільні групи ППО.
- Такі дані спрощують відстеження результатів роботи Сил оборони України та надають змогу знати кількість ліквідованих російських окупантів.
- Розсекречені відомості сприяють збільшенню безпеки у Криму та реагуванню на стратегічні переорієнтації ВС Росії.
АТЕШ розвідав дані поранених окупантів
Партизани з руху спротиву АТЕШ розсекретили список поранених російських терористів з 36-ї окремої мотострілецької бригади
Про це вони повідомили у Telegram.
Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. — в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.
Окупанти готують свої родини до евакуації з Криму
Партизани АТЕШ дізналися, що російські військові сил ППО повинні терміново евакуювати сім'ї з Криму.
Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу.
Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття.
Паралельно ВС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму.
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