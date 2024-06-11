АТЕШ розсекретив дані поранених російських окупантів з 36-ї ОМСБр — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ розсекретив дані поранених російських окупантів з 36-ї ОМСБр — фото

Окупанти
Джерело:  АТЕШ

Учасники кримськотатарського руху спротиву АТЕШ дізналися інформацію про поранених російських військових з 36-ої бригади.

Головні тези:

  • Учасники кримськотатарського руху спротиву АТЕШ розсекретили дані про поранених російських військових з 36-ої бригади.
  • Рух спротиву отримав інформацію про евакуацію сімей російських військових з Криму.
  • Російські військові готуються до нових викликів у боротьбі з БПЛА, створюючи нові мобільні групи ППО.
  • Такі дані спрощують відстеження результатів роботи Сил оборони України та надають змогу знати кількість ліквідованих російських окупантів.
  • Розсекречені відомості сприяють збільшенню безпеки у Криму та реагуванню на стратегічні переорієнтації ВС Росії.

АТЕШ розвідав дані поранених окупантів

Партизани з руху спротиву АТЕШ розсекретили список поранених російських терористів з 36-ї окремої мотострілецької бригади

Про це вони повідомили у Telegram.

Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. — в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.

Ми, своєю чергою, оперативно передаємо дані Силам оборони України, що спрощує відстеження результатів їхньої роботи. Завдяки цим даним ми також можемо знати кількість ліквідованих рашистів. Ми дізнаємося про все і про всіх, ніхто не сховається на українській землі.

Окупанти готують свої родини до евакуації з Криму

Партизани АТЕШ дізналися, що російські військові сил ППО повинні терміново евакуювати сім'ї з Криму.

Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу.

Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття.

Паралельно ВС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму.

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