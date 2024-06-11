АТЕШ розсекретив дані поранених російських окупантів з 36-ї ОМСБр — фото

АТЕШ розвідав дані поранених окупантів

Партизани з руху спротиву АТЕШ розсекретили список поранених російських терористів з 36-ї окремої мотострілецької бригади

Про це вони повідомили у Telegram.

Проукраїнський агент, який зараз перебуває у штабі 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (прим. — в/ч 06705) поділився з партизанами інформацією про мертвих і поранених російських військових.

Ми, своєю чергою, оперативно передаємо дані Силам оборони України, що спрощує відстеження результатів їхньої роботи. Завдяки цим даним ми також можемо знати кількість ліквідованих рашистів. Ми дізнаємося про все і про всіх, ніхто не сховається на українській землі. Поширити

Окупанти готують свої родини до евакуації з Криму

Партизани АТЕШ дізналися, що російські військові сил ППО повинні терміново евакуювати сім'ї з Криму.

Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу.

Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття.

Паралельно ВС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму.