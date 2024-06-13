АТЕШ провел разведку военного аэродрома РФ в Севастополе — видео

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ узнали важную информацию о военном аэродроме России на территории временно оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ провели разведку на военном аэродроме в Севастополе, обнаружив блиндажи, патрульных военных и катер “Раптор”.
- Партизаны передали украинским силам обороны список раненых российских военных террористов из мотострелковой бригады.
- Информация, полученная АТЕШ, помогает работе Сил обороны Украины и повышает эффективность контрподпольных действий на оккупированной территории.
- Агент АТЕШ обнаружил на аэродроме объекты, используемые для обнаружения ракет, что помогает Силам обороны Украины.
- Благодаря предоставленным данным, украинские силы могут более эффективно противостоять разведывательным и активным действиям российских ВС на ВОТ.
АТЕШ разведал аэродром РФ в Крыму
Агент АТЕШ провел разведку аэродрома “Херсонес” в Севастополе и собрал важные данные.
Несмотря на сложную задачу, ему удалось пробраться поближе и рассмотреть ряд объектов более подробно, таких как радиолокационная станция Каста-2Е2, расположенная возле нефтехранилища, которую используют для обнаружения низколетящих ракет Сил обороны Украины.
АТЕШ узнал данные раненых окупантов
Партизаны по движению сопротивления АТЕШ рассекретили список раненых российских террористов из 36-й отдельной мотострелковой бригады
Об этом они сообщили в Telegram.
Проукраинский агент, который сейчас находится в штабе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (прим. — в/ч 06705), поделился с партизанами информацией о мертвых и раненых российских военных.
Мы в свою очередь оперативно передаем данные Силам обороны Украины, что упрощает отслеживание результатов их работы. Благодаря этим данным мы можем знать количество ликвидированных рашистов. Мы узнаем все и обо всех, никто не скроется на украинской земле.
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