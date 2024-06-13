АТЕШ провел разведку военного аэродрома РФ в Севастополе — видео

АТЕШ разведал аэродром РФ в Крыму

Агент АТЕШ провел разведку аэродрома “Херсонес” в Севастополе и собрал важные данные.

Он обнаружил блиндажи и патрульных военных по всему периметру. В ходе наблюдения был зафиксирован также патрульный катер "Раптор", что свидетельствует о высоком уровне охраны объекта. Поделиться

Несмотря на сложную задачу, ему удалось пробраться поближе и рассмотреть ряд объектов более подробно, таких как радиолокационная станция Каста-2Е2, расположенная возле нефтехранилища, которую используют для обнаружения низколетящих ракет Сил обороны Украины.

АТЕШ узнал данные раненых окупантов

Партизаны по движению сопротивления АТЕШ рассекретили список раненых российских террористов из 36-й отдельной мотострелковой бригады

Об этом они сообщили в Telegram.

Проукраинский агент, который сейчас находится в штабе 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (прим. — в/ч 06705), поделился с партизанами информацией о мертвых и раненых российских военных.